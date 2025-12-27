Βαρδούσια Όρη: Ανασύρθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών

Ανασύρθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα Βαρδούσια Όρη.

H επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των σορών των άτυχων ορειβατών, πραγματοποιήθηκε με ελικόπτερο από το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, οι σοροί μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τετραμελής παρέα - τρεις άνδρες και μια γυναίκα - ξεκίνησε το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος ενώ οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πορεία τους χάθηκε σε ορεινή περιοχή με έντονο ανάγλυφο, μεγάλο υψόμετρο και φρέσκο, ασταθές χιόνι.

Εντοπίστηκαν νεκροί χθες (26/12) κάτω από χιονοστιβάδα, με τα άψυχα σώματά τους να βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που φαίνεται να δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Προηγήθηκε πολύωρη επιχείρηση με τη συμμετοχή πυροσβεστών, ειδικών ομάδων της ΕΜΑΚ, ελικοπτέρου και ειδικών οχημάτων, ενώ αρχικά βρέθηκε το όχημα των ορειβατών.

Κατά τις ίδιες πηγές, τις αρχές ειδοποίησε φίλος των θυμάτων, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στην ανάβαση, αλλά την τελευταία στιγμή δεν ακολούθησε την ομάδα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό τριών (3) ανδρών στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πλησίον του οικισμού Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, στα Βαρδούσια Όρη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας - Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

Οι Πυροσβέστες σε συνεργασία με τα στελέχη της Ε.Ο.Ο.Α. και της Ε.Ο.Δ., μετά από πολύωρες έρευνες εντόπισαν τέσσερα (4) άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, εκ των οποίων τρεις (3) άνδρες και μια (1) γυναίκα, σε δυσπρόσιτη χιονοσκεπή περιοχή. Με συντονισμένες ενέργειες, τους μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια με τη συνδρομή του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν διαδοχικά στη θέση "Κίρρα" Ιτέας όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025.