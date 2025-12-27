Βαρδούσια: Τα τρία στοιχεία που οδήγησαν στην τραγωδία με τους 4 ορειβάτες

Μία τραγική είδηση προκάλεσε βαθιά θλίψη τις ημέρων των εορτών στην Ελλάδα: τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν νεκροί στα Βαρδούσια Όρη, στη Φωκίδα, αφού καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα σε δυσπρόσιτο σημείο του βουνού. Οι τέσσερις φίλοι — τρεις άνδρες και μία γυναίκα — είχαν ξεκινήσει για ορειβατική εξόρμηση ανήμερα των Χριστουγέννων και δεν επέστρεψαν ποτέ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των τεσσάρων ορειβατών. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από τη δύση του ήλιου. Η πρώτη από τις σορούς έχει ήδη παραληφθεί από το ελικόπτερο Super Puma και αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ιτέας.

Τα τρία στοιχεία που οδήγησαν στην τραγωδία στα Βαρδούσια

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών και των έμπειρων διασωστών που συμμετείχαν στην επιχείρηση, τρεις καθοριστικοί παράγοντες συνέβαλαν στην τραγωδία στα Βαρδούσια.

Πρώτον, οι καιρικές συνθήκες, που την ημέρα της τραγωδίας ήταν καλές, με ηλιοφάνεια, γεγονός που φαίνεται πως συνέβαλε στη δημιουργία της χιονοστιβάδας.

Δεύτερον, η κίνηση της ομάδας σε σημείο με ιδιαίτερα έντονο ανάγλυφο, μακριά από ασφαλέστερα μονοπάτια, αύξησε δραματικά την έκθεσή τους στον κίνδυνο.

Τρίτον, η ραγδαία μεταβολή των συνθηκών και η περιορισμένη ορατότητα φαίνεται πως δεν άφησαν χρονικό περιθώριο αντίδρασης, με αποτέλεσμα η χιονοστιβάδα να τους καταπλακώσει αιφνιδιαστικά.

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Βαρδούσια όρη: Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Θ. Κ. (55 ετών) - Ηλεία

Με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας και γνωστός στον χώρο της ορειβασίας, ο 55χρονος ήταν ένας έμπειρος ορειβάτης με πολλές απαιτητικές διαδρομές στο ενεργητικό του. Οι φίλοι και οι άνθρωποί του τον περιέγραφαν ως παθιασμένο με την ορειβασία, πάντα πρόθυμο να αναζητήσει νέες προκλήσεις στα ελληνικά βουνά. Παρά την εμπειρία του, οι εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών φαίνεται ότι τον έθεσαν αντιμέτωπο με τον πιο επικίνδυνο αντίπαλο: τη φύση.

Θ.Κ. (31 ετών) - Τρίκαλα

Με καταγωγή από χωριό του Δήμου Τρικκαίων, η 31χρονη Θ.Κ. εργαζόταν ως δασκάλα και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη στην περιοχή, καθώς πολλοί γνώριζαν την αγάπη της για τη φύση και τις εξορμήσεις. Συμμετείχε στην ομάδα των τεσσάρων ως ένας νέος άνθρωπος με όνειρα και πάθος για την περιπέτεια, και το γεγονός ότι βρέθηκε ανάμεσα στα θύματα έχει βυθίσει στο πένθος τους φίλους και συγγενείς της.

Γ.Δ. (34 ετών) - Αθήνα

Ο 34χρονος ήταν CEO εταιρίας συμβούλων με τεχνολογική βάση, που ειδικεύεται στην έρευνα και την καινοτομία. Τη συνίδρυσε με άλλον συμφοιτητή του. Τα τελευταία δύο χρόνια αποφάσισε να αφήσει την Αθήνα και πηγαινοερχόταν στον Αθανάσιο Διάκο, όπου νοίκιαζε και σπίτι. Έχει ανέβει βουνά σε Ελλάδα και εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, παρέα με την πολυαγαπημένη του σκυλίτσα. Έχει μια μεγαλύτερη αδερφή και έναν αδερφό 17 ετών.

Κ.Π. (35 ετών) - Κοζάνη

Ο άτυχος ορειβάτης τα τελευταία 10 χρόνια περίπου έμενε και εργαζόταν στην Πράγα, αν και καταγόταν απ' την Κοζάνη. Ερχόταν στην Ελλάδα για διακοπές. Έχει κάνει snowboard στις πιο απαιτητικές πίστες της Ευρώπης και kitesurf σε Ευρώπη, Αφρική και Αυστραλία. Έπαιρνε πάντα μαζί του στην πεζοπορία την αγαπημένη του σκυλίτσα, όμως αυτή ήταν από τις ελάχιστες φορές που επέλεξε να την αφήσει στο σπίτι.

Ο 34χρονος και ο 35χρονος ήταν συμφοιτητές στην Πάτρα και από τότε παρέμεναν κολλητοί φίλοι.

Βαρδούσια όρη: Χρονικό της τραγωδίας

Το πρωί της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου 2025, οι τέσσερις ορειβάτες αναχώρησαν από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με στόχο να ακολουθήσουν μια απαιτητική ορειβατική διαδρομή στα Βαρδούσια, πιθανότατα προς την κορυφή Κόρακας. Δεν έδωσαν έκτοτε σημεία ζωής, με αποτέλεσμα ένας φίλος τους — που αρχικά δεν συμμετείχε στην εξόρμηση εξαιτίας επαγγελματικών υποχρεώσεων — να ειδοποιήσει τις αρχές ότι χάθηκε κάθε επικοινωνία.

Άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με περισσότερους από 30 πυροσβέστες, ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, drones, ελικόπτερο και ειδικά οχήματα, οι οποίοι «χτένισαν» τις απότομες πλαγιές και τα δύσβατα μονοπάτια χωρίς όμως αρχικά αποτέλεσμα.

Καθώς περνούσαν οι ώρες και η επικοινωνία δεν αποκαθίστατο, οι αρχές και οι συγγενείς άρχισαν να φοβούνται για το χειρότερο. Τελικά, αργά το βράδυ της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, οι διασώστες εντόπισαν τα άψυχα σώματα των τεσσάρων ορειβατών θαμμένα κάτω από χιόνι, σχεδόν «αγκαλιασμένα» μεταξύ τους, σε υψόμετρο όπου η πυκνότητα του χιονιού και οι ισχυροί άνεμοι είχαν δημιουργήσει ασταθή στρώματα που προκάλεσαν τη χιονοστιβάδα.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια αφήνει πίσω της βαρύ πένθος στις τοπικές κοινωνίες της Ηλείας, των Τρικάλων, της Κοζάνης και των άλλων περιοχών από όπου προέρχονταν οι ορειβάτες, καθώς και έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στις χειμερινές εξορμήσεις στα Ελληνικά βουνά.

