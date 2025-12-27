Βαρδούσια: Τα τρία στοιχεία που οδήγησαν στην τραγωδία με τους 4 ορειβάτες

Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών τους με ελικόπτερο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.12.25 , 16:06 Οι γάμοι της χρονιάς 2025: Τα διάσημα ζευγάρια που παντρεύτηκαν φέτος
27.12.25 , 15:46 Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
27.12.25 , 15:39 Μπλόκα: Έκλεισαν τα Μάλγαρα– Μετά την Πρωτοχρονιά η πανελλαδική σύσκεψη
27.12.25 , 15:34 Καλλιθέα: Νεκροί στο σαλόνι οι δύο άντρες - Πώς ξεκίνησε η φωτιά
27.12.25 , 14:55 Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Τα δύο σενάρια και η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά
27.12.25 , 14:45 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Θαυμάστρια μου έδωσε μια γλάστρα με κοριό»
27.12.25 , 14:01 Μιχάλης Ζαμπίδης: Επιστρέφει στα ρινγκ ο Έλληνας θρύλος του kickboxing
27.12.25 , 13:51 Βαρδούσια: Τα τρία στοιχεία που οδήγησαν στην τραγωδία με τους 4 ορειβάτες
27.12.25 , 13:30 Πέρι Μπαμόντε: Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο κιθαρίστας των «The Cure»
27.12.25 , 13:05 Ανατροπή στις Σέρρες: Δεν είναι του 45χρονου το ΙΧ που βρέθηκε στο Μπέλλες
27.12.25 , 12:10 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για τον Λιάγκα
27.12.25 , 11:46 Η λίστα του Νίκολιτς για τη νέα ΑΕΚ: Οι αποχωρήσεις και οι μεταγραφές
27.12.25 , 11:37 Παντρεύτηκαν ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη!
27.12.25 , 11:27 5+1 κινήσεις που φανερώνουν ότι κάποιος σου λέει ψέματα
27.12.25 , 11:08 Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει, φτάνει. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Ντουμπάι
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Άγγελος Λάτσιος: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα
Οι γάμοι της χρονιάς 2025: Τα διάσημα ζευγάρια που παντρεύτηκαν φέτος
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Παντρεύτηκαν ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη!
Σάκης Ρουβάς: Χορεύει με την κόρη του, Αριάδνη, στο σαλόνι του σπιτιού τους
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (27/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία τραγική είδηση προκάλεσε βαθιά θλίψη τις ημέρων των εορτών στην Ελλάδα: τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν νεκροί στα Βαρδούσια Όρη, στη Φωκίδα, αφού καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα σε δυσπρόσιτο σημείο του βουνού. Οι τέσσερις φίλοι — τρεις άνδρες και μία γυναίκα — είχαν ξεκινήσει για ορειβατική εξόρμηση ανήμερα των Χριστουγέννων και δεν επέστρεψαν ποτέ. 

Βαρδούσια όρη: Σχεδόν αγκαλιασμένοι βρέθηκαν οι 4 νεκροί ορειβάτες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των τεσσάρων ορειβατών. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από τη δύση του ήλιου. Η πρώτη από τις σορούς έχει ήδη παραληφθεί από το ελικόπτερο Super Puma και αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ιτέας.

Τα τρία στοιχεία που οδήγησαν στην τραγωδία στα Βαρδούσια 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών και των έμπειρων διασωστών που συμμετείχαν στην επιχείρηση, τρεις καθοριστικοί παράγοντες συνέβαλαν στην τραγωδία στα Βαρδούσια.

Πρώτον, οι καιρικές συνθήκες, που την ημέρα της τραγωδίας ήταν καλές, με ηλιοφάνεια, γεγονός που φαίνεται πως συνέβαλε στη δημιουργία της χιονοστιβάδας.

Δεύτερον, η κίνηση της ομάδας σε σημείο με ιδιαίτερα έντονο ανάγλυφο, μακριά από ασφαλέστερα μονοπάτια, αύξησε δραματικά την έκθεσή τους στον κίνδυνο.

Τρίτον, η ραγδαία μεταβολή των συνθηκών και η περιορισμένη ορατότητα φαίνεται πως δεν άφησαν χρονικό περιθώριο αντίδρασης, με αποτέλεσμα η χιονοστιβάδα να τους καταπλακώσει αιφνιδιαστικά.

 

Βαρδούσια Όρη: Νεκροί οι αγνοούμενοι ορειβάτες-Τρεις άνδρες και μια γυναίκα

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Βαρδούσια όρη: Τα πρόσωπα της τραγωδίας 

Θ. Κ. (55 ετών) - Ηλεία

Οι ορειβάτες της τραγωδίας

Με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας και γνωστός στον χώρο της ορειβασίας, ο 55χρονος ήταν ένας έμπειρος ορειβάτης με πολλές απαιτητικές διαδρομές στο ενεργητικό του. Οι φίλοι και οι άνθρωποί του τον περιέγραφαν ως παθιασμένο με την ορειβασία, πάντα πρόθυμο να αναζητήσει νέες προκλήσεις στα ελληνικά βουνά. Παρά την εμπειρία του, οι εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών φαίνεται ότι τον έθεσαν αντιμέτωπο με τον πιο επικίνδυνο αντίπαλο: τη φύση. 

Θ.Κ. (31 ετών) - Τρίκαλα

Η δασκάλα που είναι νεκρή

Με καταγωγή από χωριό του Δήμου Τρικκαίων, η 31χρονη Θ.Κ. εργαζόταν ως δασκάλα και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη στην περιοχή, καθώς πολλοί γνώριζαν την αγάπη της για τη φύση και τις εξορμήσεις. Συμμετείχε στην ομάδα των τεσσάρων ως ένας νέος άνθρωπος με όνειρα και πάθος για την περιπέτεια, και το γεγονός ότι βρέθηκε ανάμεσα στα θύματα έχει βυθίσει στο πένθος τους φίλους και συγγενείς της. 

Γ.Δ. (34 ετών) - Αθήνα

Νεκρός Ορειβάτης

Ο 34χρονος ήταν CEO εταιρίας συμβούλων με τεχνολογική βάση, που ειδικεύεται στην έρευνα και την καινοτομία. Τη συνίδρυσε με άλλον συμφοιτητή του. Τα τελευταία δύο χρόνια αποφάσισε να αφήσει την Αθήνα και πηγαινοερχόταν στον Αθανάσιο Διάκο, όπου νοίκιαζε και σπίτι. Έχει ανέβει βουνά σε Ελλάδα και εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, παρέα με την πολυαγαπημένη του σκυλίτσα. Έχει μια μεγαλύτερη αδερφή και έναν αδερφό 17 ετών.

Κ.Π. (35 ετών) - Κοζάνη

Νεκρός Ορειβάτης από Κοζάνη

Ο άτυχος ορειβάτης τα τελευταία 10 χρόνια περίπου έμενε και εργαζόταν στην Πράγα, αν και καταγόταν απ' την Κοζάνη. Ερχόταν στην Ελλάδα για διακοπές. Έχει κάνει snowboard στις πιο απαιτητικές πίστες της Ευρώπης και kitesurf σε Ευρώπη, Αφρική και Αυστραλία. Έπαιρνε πάντα μαζί του στην πεζοπορία την αγαπημένη του σκυλίτσα, όμως αυτή ήταν από τις ελάχιστες φορές που επέλεξε να την αφήσει στο σπίτι. 

Ο 34χρονος και ο 35χρονος ήταν συμφοιτητές στην Πάτρα και από τότε παρέμεναν κολλητοί φίλοι. 

Βαρδούσια Όρη: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες από το πρωί των Χριστουγέννων

Βαρδούσια όρη: Χρονικό της τραγωδίας

Το πρωί της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου 2025, οι τέσσερις ορειβάτες αναχώρησαν από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με στόχο να ακολουθήσουν μια απαιτητική ορειβατική διαδρομή στα Βαρδούσια, πιθανότατα προς την κορυφή Κόρακας. Δεν έδωσαν έκτοτε σημεία ζωής, με αποτέλεσμα ένας φίλος τους — που αρχικά δεν συμμετείχε στην εξόρμηση εξαιτίας επαγγελματικών υποχρεώσεων — να ειδοποιήσει τις αρχές ότι χάθηκε κάθε επικοινωνία. 

Άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με περισσότερους από 30 πυροσβέστες, ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, drones, ελικόπτερο και ειδικά οχήματα, οι οποίοι «χτένισαν» τις απότομες πλαγιές και τα δύσβατα μονοπάτια χωρίς όμως αρχικά αποτέλεσμα. 

Καθώς περνούσαν οι ώρες και η επικοινωνία δεν αποκαθίστατο, οι αρχές και οι συγγενείς άρχισαν να φοβούνται για το χειρότερο. Τελικά, αργά το βράδυ της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, οι διασώστες εντόπισαν τα άψυχα σώματα των τεσσάρων ορειβατών θαμμένα κάτω από χιόνι, σχεδόν «αγκαλιασμένα» μεταξύ τους, σε υψόμετρο όπου η πυκνότητα του χιονιού και οι ισχυροί άνεμοι είχαν δημιουργήσει ασταθή στρώματα που προκάλεσαν τη χιονοστιβάδα. 

Η τραγωδία στα Βαρδούσια αφήνει πίσω της βαρύ πένθος στις τοπικές κοινωνίες της Ηλείας, των Τρικάλων, της Κοζάνης και των άλλων περιοχών από όπου προέρχονταν οι ορειβάτες, καθώς και έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στις χειμερινές εξορμήσεις στα Ελληνικά βουνά. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ ΟΡΗ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ,
 |
ΦΩΚΙΔΑ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top