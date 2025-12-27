Βαρδούσια όρη: Σχεδόν αγκαλιασμένοι βρέθηκαν οι 4 νεκροί ορειβάτες

Αυτά είναι τα θύματα - Παραλίγο να πήγαινε μαζί τους και πέμπτο άτομο

Ελλαδα
Ελλαδα
Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν κάτω από χιονοστιβάδα χωρίς τις αισθήσεις τους οι τέσσερις ορειβάτες / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγωδία εξελίχθηκε τα φετινά Χριστούγεννα στα χιονισμένα Βαρδούσια Όρη, καθώς ο θλιβερός απολογισμός της επιχείρησης έρευνας που ξεκίνησε από τις 25 Δεκεμβρίου οδήγησε στον εντοπισμό τεσσάρων νεκρών ορειβατώντριών ανδρών και μίας γυναίκας — που αγνοούνταν μετά την ανάβαση σε δύσβατη ορεινή διαδρομή. Οι άτυχοι ορειβάτες βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι κάτω από το χιόνι. 

Η επιχείρηση που κινητοποιήθηκε από τις πρώτες ώρες των Χριστουγέννων, με τη συμμετοχή δεκάδων πυροσβεστών, Ορειβατικών Ομάδων της ΕΜΑΚ, ειδικών ομάδων διάσωσης, drones και εθελοντών, ολοκληρώθηκε με την τραγική επιβεβαίωση των χειρότερων σεναρίων για τις οικογένειες των αγνοουμένων. 

Βαρδούσια Όρη: Νεκροί οι αγνοούμενοι ορειβάτες-Τρεις άνδρες και μια γυναίκα

Βαρδούσια όρη: Το χρονικό της εξαφάνισης των ορειβατών

Οι τέσσερις ορειβάτες ξεκίνησαν την πεζοπορία τους το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με σκοπό να ακολουθήσουν μια απαιτητική διαδρομή στο ορεινό σύμπλεγμα. Το αυτοκίνητό τους εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο κοντά στην αφετηρία της διαδρομής, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρξε κανένα στίγμα επικοινωνίας. 

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές, καθώς οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολες: πυκνό χιόνι, χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα δυσχέραναν τόσο την ανάβαση όσο και τις προσπάθειες εντοπισμού. 

Ύστερα από δύο ημέρες εντατικών ερευνών, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να εντοπίσουν τις σορούς των τεσσάρων ορειβατών θαμμένες κάτω από τα χιόνια, σε απομακρυσμένο και δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή Κόρακας. 

Βαρδούσια Όρη: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες από το πρωί των Χριστουγέννων

Βαρδούσια όρη: Ποιοι ήταν οι αγνοούμενοι

Ανάμεσα στους νεκρούς ο Θ.Κ. 55 ετών, ένας άνδρας από τα Λεχαινά Ηλείας, με σημαντική εμπειρία σε ορειβατικές αναβάσεις.

Νεκρός ορειβάτης Βαρδούσια όρη

Νεκρός είναι επίσης ο 34χρονος Γ.Δ., ένας επιχειρηματίας δραστήριος στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, που είχε ιδρύσει δική του εταιρία. 

Νεκρός Ορειβάτης

Ο τρίτος άνδρας που βρήκε τραγικό θάνατο είναι ο Κ.Π., εργαζόμενος σε εταιρεία προγραμματιστών, γνωστός για το ενδιαφέρον του στα extreme sports και δημοφιλής σε κοινότητες μέσα από το κανάλι του στο YouTube. 

Ορειβάτης Βαρδούσια

Η 31χρονη Β.Κ., δασκάλα από χωριό του δήμου Τρικάλων, ήταν το τέταρτο άτομο που συμμετείχε μαζί με την παρέα στην εξόρμηση και δυστυχώς είναι κι εκείνη νεκρή. 

Βαρδούσια όρη: Σχεδόν αγκαλιασμένοι βρέθηκαν οι 4 νεκροί ορειβάτες

Οι τέσσερις φίλοι φαίνεται να σημείωσαν το τελευταίο τους στίγμα ενώ κινούνταν εκτός σηματοδοτημένου μονοπατιού, όπου τα έντονα χιόνια και η γεωμορφολογία του εδάφους πολλαπλασίασαν τον κίνδυνο από την πτώση χιονοστιβάδας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί τους ήταν να πάει κι ένα πέμπτο άτομο, το οποίο αποφάσισε να μην συμμετέχει τελευταία στιγμή. 

Βαρδούσια όρη: Η επιχείρηση διάσωσης

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποίησε περισσότερους από 30 πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, drone και ελικόπτερο.

Παρά τις αρχικές ελπίδες ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να είχαν βρει καταφύγιο ή ασφαλές σημείο, οι διασώστες τελικώς εντόπισαν τις σορούς τους θαμμένες βαθιά στο χιόνι. Οι αρχές, ενώ ολοκλήρωσαν την επιχείρηση, συνεχίζουν να διερευνούν όλες τις παραμέτρους που οδήγησαν στη τραγωδία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τέσσερις σοροί θα μεταφερθούν με ελικόπτερο από το σημείο όπου βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη της Φωκίδας. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
