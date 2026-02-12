Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»

Η Ιωάννα Τούνη επιστρέφει από το ρομαντικό ταξίδι που έκανε στην Σαουηδική Αραβία με τον σύντροφό της και επιχειρηματία Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Την ώρα που ήταν στο αεροδρόμιο έκανε κάποια stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και μίλησε για την εμπειρία της στον μακρινό προορισμό αλλά πέταξε και τις σπόντες της προς τις τηλεοπτικές εκπομπές, οι οποίες την σχολίασαν.

Ανάμεσα λοιπόν στις πολλές πτήσεις που έχουν να αλλάξουν μέχρι να φτάσουν στην Θεσσαλονίκη είπε χαρακτηριστικά:

«Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι τώρα στα καλά μου, γιατί έχουμε πτήση από τα ξημερώματα βασικά, σηκωθήκαμε 3 ώρα το βράδυ, φάση; Ναι, τέλος πάντων, από ότι κατάλαβες αυτό το ταξίδι έλαβε τέλος, οπότε είμαι στο δρόμο της επιστροφής ο οποίος είναι τεράστιος, γιατί η Αλ Ούλα είναι γενικά πολύ δυσπρόσιτη, είναι έρημος και πραγματικά δεν βολεύει καμία πτήση, έχει τεράστιες αναμονές.

Θα αλλάξουμε τώρα… δηλαδή πετάξαμε από Αλ Ούλα στην Ιορδανία και από Ιορδανία θα πάμε Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα πάμε μετά Θεσσαλονίκη. Και επίσης μετά εγώ αύριο, first thing in the morning, πηγαίνω Αθήνα για να πάρω τον Παρούλη, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα με αεροδρόμια. Αυτά λοιπόν, σε ένα γρήγορο update. Δεν το βαριέμαι όμως, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Άξιζε; Μου ζητάς review για Αλ Ούλα; Καλά, γενικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά για να δούμε, άξιζε;».

Για τις τηλεοπτικές εκπομπές: «Εννοείται πως περάσαμε υπέροχα με τον Robbie. Και χαλάρωσε λίγο το μυαλό μου, ξεκουράστηκα ψυχικά και το είχα πολύ ανάγκη. Αν και από το λίγο που είδα στην Ελλάδα οι εκπομπές και τα πάνελ σχολιάζουν κάθε Story μου, και με κρίνουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους».

Ο σύντροφος της Ιωάννας Τούνη της ετοίμασε αυτό το ταξίδι έκπληξη για την επέτειό του, αφού συμπλήρωσαν έναν χρόνο σχέσης. Η ίδια ενθουσιάστηκε και μοιράστηκε πολλές στιγμές από το ταξίδι τους. Μάλιστα έκανε και ένα review στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok από το ξενοδοχείο όπου έμειναν λέγοντας ότι δεν άξιζε τα λεφτά του παρότι ο προορισμός ήταν μαγικός και τα τοπία υπέροχα.