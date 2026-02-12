Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»

Τι είπε η inlfuencer για το ταξίδι στην Alula

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.02.26 , 18:00 Cash or Trash: Η αποκάλυψη του Θάνου Λούδου σόκαρε τον Σωτήρη
12.02.26 , 17:53 Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας 2026
12.02.26 , 17:43 Η Γ. Αλεξανδράκη από τον Έβρο στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου!
12.02.26 , 17:42 Η ανάρτηση της  ΕΛ.ΑΣ. για την Τσικνοπέμπτη: Τσίκνισε σωστά!
12.02.26 , 17:11 Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»
12.02.26 , 17:04 Η στιγμή που ο μετροπόντικας «Αθηνά» φτάνει στον Ευαγγελισμό
12.02.26 , 16:10 Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Ταξίδι για δύο στη ρομαντική Βιέννη
12.02.26 , 16:05 Tα ζώδια που θα περάσουν ρομαντικές στιγμές την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
12.02.26 , 15:57 Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19- Οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
12.02.26 , 15:54 Η Διονυσία ψάχνει τον χαμένο αδερφό της - Η έκκλησή της
12.02.26 , 15:45 Άση Μπήλιου: Γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη με τις ευλογίες του Αιγόκερου
12.02.26 , 15:41 Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε τη 13χρονη κόρη του για διάδοχο
12.02.26 , 15:34 Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
12.02.26 , 15:15 MasterChef: Η κρίσιμη απόφαση που καλείται να πάρει ο αρχηγός
12.02.26 , 14:59 Πιερία: Φωτογραφία Ντοκουμέντο Από Το Φλεγόμενο Όχημα
Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξέ τον!»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
Ζήνα Κουτσελίνη: «Θα έρθει στο κανάλι μας ο Νίκος Μουτσινάς;»
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε από ρομαντικό ταξίδι στην Αλ Ούλα της Σαουδικής Αραβίας με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη.
  • Κατά την επιστροφή της, σχολίασε τις τηλεοπτικές εκπομπές που την κρίνουν, λέγοντας ότι σχολιάζουν τις αναρτήσεις της λες και πήραν λεφτά από την τσέπη τους.
  • Το ταξίδι ήταν έκπληξη για την επέτειο ενός χρόνου σχέσης τους και η Τούνη μοιράστηκε στιγμές από αυτό.
  • Στο TikTok, δήλωσε ότι το ξενοδοχείο δεν άξιζε τα λεφτά του, παρά την ομορφιά του προορισμού.

Η Ιωάννα Τούνη επιστρέφει από το ρομαντικό ταξίδι που έκανε στην Σαουηδική Αραβία με τον σύντροφό της και επιχειρηματία Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Τούνη: Οι εκπλήξεις του συντρόφου της στη Σ. Αραβία για την επέτειο τους

Την ώρα που ήταν στο αεροδρόμιο έκανε κάποια stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και μίλησε για την εμπειρία της στον μακρινό προορισμό αλλά πέταξε και τις σπόντες της προς τις τηλεοπτικές εκπομπές, οι οποίες την σχολίασαν.

Τούνη αεροδρόμιο

Ανάμεσα λοιπόν στις πολλές πτήσεις που έχουν να αλλάξουν μέχρι να φτάσουν στην Θεσσαλονίκη είπε χαρακτηριστικά:

«Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι τώρα στα καλά μου, γιατί έχουμε πτήση από τα ξημερώματα βασικά, σηκωθήκαμε 3 ώρα το βράδυ, φάση; Ναι, τέλος πάντων, από ότι κατάλαβες αυτό το ταξίδι έλαβε τέλος, οπότε είμαι στο δρόμο της επιστροφής ο οποίος είναι τεράστιος, γιατί η Αλ Ούλα είναι γενικά πολύ δυσπρόσιτη, είναι έρημος και πραγματικά δεν βολεύει καμία πτήση, έχει τεράστιες αναμονές.

Θα αλλάξουμε τώρα… δηλαδή πετάξαμε από Αλ Ούλα στην Ιορδανία και από Ιορδανία θα πάμε Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα πάμε μετά Θεσσαλονίκη. Και επίσης μετά εγώ αύριο, first thing in the morning, πηγαίνω Αθήνα για να πάρω τον Παρούλη, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα με αεροδρόμια. Αυτά λοιπόν, σε ένα γρήγορο update. Δεν το βαριέμαι όμως, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Άξιζε; Μου ζητάς review για Αλ Ούλα; Καλά, γενικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά για να δούμε, άξιζε;».

Για τις τηλεοπτικές εκπομπές: «Εννοείται πως περάσαμε υπέροχα με τον Robbie. Και χαλάρωσε λίγο το μυαλό μου, ξεκουράστηκα ψυχικά και το είχα πολύ ανάγκη. Αν και από το λίγο που είδα στην Ελλάδα οι εκπομπές και τα πάνελ σχολιάζουν κάθε Story μου, και με κρίνουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους».

Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»

Ο σύντροφος της Ιωάννας Τούνη της ετοίμασε αυτό το ταξίδι έκπληξη για την επέτειό του, αφού συμπλήρωσαν έναν χρόνο σχέσης. Η ίδια ενθουσιάστηκε και μοιράστηκε πολλές στιγμές από το ταξίδι τους. Μάλιστα έκανε και ένα review στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok από το ξενοδοχείο όπου έμειναν λέγοντας ότι δεν άξιζε τα λεφτά του παρότι ο προορισμός ήταν μαγικός και τα τοπία υπέροχα. 

@j.touni Με όση ειλικρίνεια έχω… ναι περάσαμε υπέροχα! Αλλά όχι ΔΕΝ αξίζει να ξοδέψεις μια μικρή περιουσία για αυτό το ξενοδοχείο!!! Οι παροχές του, η εξυπηρέτηση, η πρόσβαση, το προσωπικό, το φαγητό … είναι πολύ φτωχά για την διαφήμιση που έχει το habitas alula!!! Τέλειο για το instagram, αλλά όχι για την πραγματικότητα! 😇❤️❤️ #hotelreview #alula #habitasalula #saudi ♬ original sound - Ioanna Touni
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top