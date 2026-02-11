Τούνη: Οι εκπλήξεις του συντρόφου της στη Σ. Αραβία για την επέτειο τους

Η influencer έκανε τραμπολίνο στην έρημο και βόλτα με αερόστατο

Τούνη: Τα βίντεο που ανέβασε στο Instagram από το ταξίδι με τον σύντροφό της στη Σαουδική Αραβία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιωάννα Τούνη μοιράζεται καθημερινά εικόνες και βίντεο από το ταξίδι με τον σύντροφό της, κατά την παραμονή τους στη Σαουδική Αραβία. 

Τούνη: Το room tour στο πολυτελές ξενοδοχείο που μένει με τον σύντροφο της

Η influencer πόζαρε στο μπεζ -χρυσό αμμώδες τοπίο, έκανε μέχρι και τραμπολίνο στην έρημο, απόλαυσε χαλαρωτικό μασάζ και «πέταξε» με αερόστατο

Η Ιωάννα Τούνη με αποκαλυπτικό φόρεμα στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας

Η Ιωάννα Τούνη με εξώπλατο φόρεμα στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας/ instagram

Η Ιωάννα Τούνη κάνει τραμπολίνο στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας

Η Ιωάννα Τούνη κάνει τραμπολίνο στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας/ instagram

Η Ιωάννα Τούνη στη Σαουδική Αραβία

Η Ιωάννα Τούνη στη Σαουδική Αραβία/ instagram

Η Ιωάννα Τούνη πέταξε με αερόστατο στη Σαουδική Αραβία

Η Ιωάννα Τούνη πέταξε με αερόστατο στη Σαουδική Αραβία/ instagram

Σήμερα είναι η προτελευταία μέρα της απόδρασης με τον σύντροφό της, Robi, τον οποίο δεν έχει εμφανίσει στις αναρτήσεις της, παρά τις αναφορές προς το πρόσωπό του. 

Ιωάννα Τούνη: Ανέβασε βίντεο με τον σύντροφό της - «Δε μιλιέται»

Στο post που ανέβασε η επιχειρηματίας, πριν λίγες ώρες, ποζάρει με country μπεζ – καφέ σύνολο, έχοντας εναρμονίσει το look της με τα χρώματα του τοπίου. 

Το ταξίδι αυτό διοργάνωσε ο σύντροφός της με αφορμή την επέτειο ενός χρόνου της σχέσης τους, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια στις followers της και μάλιστα, χωρίς να γνωρίζει η ίδια τον προορισμό. 

Τούνη - Σπυριδωνίδης: Εκπλήξεις... για ερωτευμένους

Εκτός από τις δραστηριότητες που είχε προγραμματίσει ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης για το ταξίδι με τη σύντροφό του, της επιφύλασσε και ορισμένες εκπλήξεις... για ερωτευμένους. 

Η Τούνη δημοσίευσε φωτογραφίες με μια τεράστια ανθοδέσμη με κόκκινα τριαντάφυλλα, την μπανιέρα με τα ροδοπέταλα που επέπλεαν στο νερό, το υπνοδωμάτιο που ήταν στολισμένο με κόκκινα μπαλόνια και το κρεβάτι με τη φράση I LOVE U, που είχε σχηματιστεί με ροδοπέταλα.

Tούνη: H ανθοδέσμη με τα κόκκινα τριαντάφυλλα

Tούνη: H ανθοδέσμη με τα κόκκινα τριαντάφυλλα

Τούνη: H μπανιέρα με τα ροδοπέταλα

Τούνη: H μπανιέρα με τα ροδοπέταλα/ instagram

Toύνη: To υπνοδωμάτιο στολισμένο με κόκκινα μπαλόνια και ροδοπέταλα

Toύνη: To υπνοδωμάτιο στολισμένο με κόκκινα μπαλόνια και ροδοπέταλα/ instagram

Τέλος, η επέτειος γιορτάστηκε και με μια τούρτα που έγραφε επάνω το εξής μήνυμα: «Happy anniversary Ioanna. 1 year of love, a lifetime to go».

H τούρτα για την επέτειο της Τούνη με τον σύντροφό της

H τούρτα για την επέτειο της Τούνη με τον σύντροφό της
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
