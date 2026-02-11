Ζέτα Μακρυπούλια - Moments: Η επίσημη ανακοίνωση για τη βραδινή της εκπομπή

Η Ζέτα Μακρυπούλια και το Moments, η νέα βραδινή της εκπομπή στον ΑΝΤ1, έρχονται να παρουσιάσουν τις πιο δυνατές στιγμές από τη ζωή ενός διάσημου προσώπου.

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού για το νέο αυτό τηλεοπτικό project, ήρθε το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει:

Το «Moments» έρχεται στον ΑΝΤ1 και κάθε φορά θα ανεβάζει στη σκηνή του τη ζωή ενός αγαπημένου προσώπου. H Ζέτα Μακρυπούλια, σε ρόλο οικοδέσποινας, θα αποκαλύπτει τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα, θα ενώνει τις αφηγήσεις, θα οδηγεί το συναίσθημα και θα δίνει λόγο στην αλήθεια.

Σε μία σύγχρονη σκηνογραφική πρόταση, που θυμίζει θεατρική σκηνή, οι καλεσμένοι θα παρακολουθούν την αναπαράσταση της ζωής τους μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν. Στο πλευρό τους, πρόσωπα-έκπληξη που πρωταγωνίστησαν σε κομβικά διαστήματα της πορείας τους, θα μοιράζονται αστείες, δύσκολες και συγκινητικές στιγμές, δημιουργώντας ένα παζλ αναμνήσεων.

Κάθε επεισόδιο του «Moments» θα είναι μια αληθινή, μοναδική εμπειρία ζωής, γιατί οι καλύτερες ιστορίες γράφονται από στιγμές.

Αρναούτογλου, Μπεκατώρου και Καπουτζίδης στην εκπομπή της Ζέτας

Οπως έχει γίνει γνωστό τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ήταν ο πρώτος που κάθισε απέναντι από τη Ζέτα (σε ένα γύρισμα που κράτησε 5 ώρες!), ενώ ακολούθησαν η Μαρία Μπεκατώρου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Αν και το Moments είναι η νέα προτεραιότητα, το τηλεπαιχνίδι Rouk Zouk παραμένει το «παιδί» της Ζέτας. Παρόλο που υπήρξαν φήμες για προσωρινό «πάγωμα» του προγράμματος, οι πληροφορίες λένε πως ο σταθμός επιθυμεί να συνεχιστεί κανονικά, καθώς η ίδια έχει δηλώσει πως το παιχνίδι αυτό της άλλαξε τη ζωή πριν από εννέα χρόνια.