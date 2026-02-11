Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Βροχές την Τσικνοπέμπτη

Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και ανέμους

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Η πρόγνωση του καιρού από το Star για την Τετάρτη 11/2, σύμφωνα με την ΕΜΥ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ, η οποία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους. Το κύμα κακοκαιρίας θα έρθει σε δύο κύματα.

Πώς θα είναι ο καιρός την Τσικνοπέμπτη – Ποιες ώρες θα βρέχει

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές προβλέπεται να επηρεάσουν τον καιρό της χώρας μας.

Δείτε την καθημερινή πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η πρώτη από νωρίς το βράδυ της Τετάρτη 11/2 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 12/02 και η δεύτερη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13/22026,  με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πιο αναλυτικά :

Από την πρώτη διαταραχή (από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη 11-02-2026 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 12-02-2026) προβλέπονται:

  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

  1. στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη έως και τις πρώτες ώρες της Πέμπτης

  2. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη

  3. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες
  4. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

  • Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν,

  1. στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης και

  2. στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Από τη δεύτερη διαταραχή (από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026) προβλέπονται:

  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

  1. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής
  2. στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.
  3. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.
  4. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

  • Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν

  1. στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και
  2. στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.
Διαβάστε περισσότερα:
