Τουρκία: Έκανε στον εαυτό του τη λαβή Χάιμλιχ και σώθηκε από πνιγμό -Βίντεο

Τι είναι η λαβή Χάιμλιχ και πώς γίνεται

Κοσμος
Έκανε Στον Εαυτό Του Λαβή Χάιμλιχ Και Σώθηκε Από Πνιγμό
Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στα social media ένας άνδρας από την Τουρκία, ο οποίος σώθηκε από πνιγμό, κάνοντας στον εαυτό του τη σωτήρια λαβή Χάιμλιχ.  

Λαβή Χάιμλιχ: Πώς γίνεται η τεχνική που σώζει κάποιον από πνιγμό

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο κλήσεων εκτάκτου ανάγκης της πόλης Οσμανίγιε.  Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφορεί, ο υγειονομικός υπάλληλος Ιλιάς Γιλντίρ, καθόταν σε μια δερμάτινη πολυθρόνα και έτρωγε το κολατσιό του, όταν μια μπουκιά έκατσε στον λαιμό του. 

Αν και δεν μπορούσε να αναπνεύσει, δεν έχασε την ψυχραιμία του. Σηκώθηκε, στάθηκε στην πλάτη της πολυθρόνας και έσκυψε μπροστά, με το στήθος του να ακουμπάει σε αυτή. Άρχισε να πιέζει τον θώρακά του επάνω της και να βήχει με δύναμη, ώστε τελικά κατάφερε να βγάλει το φαγητό και να ανακτήσει την αναπνοή του.  

 

 

Μιλώντας αργότερα σε τοπικό ΜΜΕ, εξήγησε πόσο σημαντικό είναι για όλους τους πολίτες να γνωρίζουν πώς να εφαρμόζουν πρώτες βοήθειες ακόμα και στον εαυτό τους.  

Τι είναι η λαβή Χάιμλιχ - Πώς γίνεται  

Η λαβή Χάιμλιχ (Heimlich maneuver) είναι μια τεχνική πρώτων βοηθειών που χρησιμοποιείται για να απελευθερωθεί κάποιος που πνίγεται λόγω εμπλοκής τροφής ή αντικειμένου στον λαιμό του. 

Στο εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών του ΕΚΑΒ αναφέρονται αναλυτικά τα βήματα που μπορούν να σώσουν έναν άνθρωπο που πνίγεται μετά από λήψη τροφής. 

Πνιγμονή από ξένο σώμα σε ενήλικες 

Η απόφραξη μπορεί να είναι μερική ή πλήρης. Αφορά ενήλικες μετά από λήψη τροφής:  

Στη μερική απόφραξη το θύμα έχει έντονη ανησυχία και βήχα, ενώ στην πλήρη απόφραξη το θύμα δεν μπορεί να μιλήσει, να βήξει ή να αναπνεύσει και γρήγορα χάνει τις αισθήσεις του.

Ενέργειες που κάνουμε για βοηθήσουμε το θύμα: 

  • Το θύμα πνιγμονής συνήθως φέρνει τα χέρια του στον λαιμό. 
  • Εάν το θύμα αναπνέει ενθαρρύνουμε να βήξει δυνατά, κοιτάζοντας προς τα κάτω. 
  • Το βοηθάμε να σκύψει μπροστά και το χτυπάμε με τη βάση της παλάμης ανάμεσα στις δύο ωμοπλάτες με πέντε δυνατά χτυπήματα. 
  • Εάν εξακολουθήσει να υπάρχει απόφραξη τότε εφαρμόζουμε 5 κοιλιακές ώσεις αμέσως κάτω από την ξιφοειδή απόφυση. Βάζοντας το ένα χέρι μας σε μπουνιά και πιέζοντας με το άλλο μέσα και πάνω. 
  • Στις έγκυες γυναίκες γίνεται στο κέντρο του θώρακα. 
  • Εάν χάσει τις αισθήσεις του και καταρρεύσει τότε εφαρμόζουμε την Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε ενήλικες (ΚΑΡΠΑ). 

Η συγκεκριμένη τεχνική δεν εφαρμόζεται σε βρέφη κάτω του 1 έτους . Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται ειδικές τεχνικές πλάτης και στήθους. 

