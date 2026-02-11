Θρίλερ στην Πιερία: Έλειπε το ωοειδές οστό και δόντια από τη σορό

Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ερευνούν πλέον οι αρχές όσον αφορά στον θάνατο 48χρονου στη Σφενδάμη Πιερίας, ο οποίος κάηκε ζωντανός μέσα στο αυτοκίνητό του.

Από την πρώτη στιγμή οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, που έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν από την αυτοψία στοιχεία που δεν ταίριαζαν καθόλου με το ενδεχόμενο του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Σόμπολος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο πλάι του δρόμου, όπου βρέθηκε το καμένο αυτοκίνητο, εντόπισαν ένα εντύπωμα από τη βάση μπιτονιού, το οποίο, όπως όλα δείχνουν, είχε πάρει φωτιά και καιγόταν, με αποτέλεσμα όποιος το κρατούσε να το πέταξε σε εκείνο το σημείο.

Ο 48χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες, το ίδιο πρωί, λίγο πριν βρεθεί νεκρός, είχε πάει στο βενζινάδικο της περιοχής και είχε γεμίσει δύο μπιτόνια με πετρέλαιο και βενζίνη, καθώς τη χρησιμοποιούσε για τα γεωργικά του μηχανήματα.

Οι αρχές βρήκαν στην καρότσα του αγροτικού οχήματος δύο καπάκια από τα μπιτόνια, αλλά δε βρέθηκαν τα ίδια τα μπιτόνια.

Πιερία: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον 48χρονο

Το πιο ανησυχητικό, όμως, είναι ότι από την απανθρακωμένη σορό έλειπαν τα δύο μπροστινά δόντια. Αμέσως ειδοποιήθηκε ιατροδικαστής, ώστε να πάει στο σημείο να κάνει νεκροψία και στη συνέχεια να παραλάβει τη σορό για τη νεκροτομή.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Σόμπολο, η ιατροδικαστής διαπίστωσε ένα ύποπτο εύρημα στο κεφάλι, μια αιμορραγική διήθηση, η οποία προκαλείται από χτύπημα. Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι λείπει ένα τμήμα από τον λαιμό του άνδρα. Είναι το υοειδές οστό, το οποίο ούτε αφαιρείται, ούτε καίγεται. Το μυστήριο λοιπόν είναι πώς είναι δυνατόν να λείπει το οστό αυτό. Οι αρχές αναμένουν κάποια αποτελέσματα, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα.

Επίσης, η ιατροδικαστής έχει καταγράψει στην έκθεσή της ότι της έκανε εντύπωση που στο σημείο δεν ήταν αντιληπτή η οσμή καυσίμου. Στην δε κοιλιά του άνδρα βρέθηκε ένα κίτρινο υγρό, το οποίο είναι άοσμο και δόθηκε για τοξικολογικές εξετάσεις.

Το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε καμένος ο άνδρας στην Πιερία

Παράλληλα σε εξέλιξη είναι η έκθεση του πραγματογνώμονα, ο οποίος θα απαντήσει στο πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά στο αυτοκίνητο. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, ενώ δεν έχουν βρεθεί υπολείμματα πλαστικού στο πάτωμα του οχήματος ή κάποιο ίχνος από τα μπιτόνια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή, ο 48χρονος ήταν εν ζωή όταν κάηκε.

Περίεργη είναι και η θέση που βρέθηκε ο 48χρονος. Σύμφωνα με τον άνθρωπο που πήγε πρώτος στο σημείο και ειδοποίησε την Πυροσβεστική και την αστυνομία, το θύμα ήταν ξαπλωμένο στη θέση του συνοδηγού.

Τέλος, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αν υπάρχει κάποιος που έβαλε φωτιά στον άτυχο άνδρα, τότε αυτός θα πρέπει να έχει καψαλισμένα τα χέρια του και τα μαλλιά του, γιατί όλα δείχνουν πως το μπιτόνι που κρατούσε είχε πιάσει φωτιά και γι’ αυτό το πέταξε στο πλάι του δρόμου, για να σβήσει.

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Στο χωριό του 48χρονου αναρωτιούνται αν έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του ή κάποιος τον σκότωσε. Μιλούν για έναν ήσυχο άνθρωπο που δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα, ενώ οι δικοί του άνθρωποι περιμένουν απαντήσεις στα βασανιστικά τους ερωτήματα.

