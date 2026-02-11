Ξεκίνησε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα

Η άφιξη του Έλληνα πρωθυπουργού & η ατζέντα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.02.26 , 16:11 Η τηλεόραση έγινε 60 ετών! Ζαχαρέα – Κουβαράς συζητούν με τον Σπύρο Λάμπρου
11.02.26 , 15:49 Τούνη: Οι εκπλήξεις του συντρόφου της στη Σ. Αραβία για την επέτειο τους
11.02.26 , 15:46 Ο «Αόρατος Άνθρωπος» των Χανίων: Ζει χωρίς παρελθόν και ταυτότητα
11.02.26 , 15:45 Ξεκίνησε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα
11.02.26 , 15:28 Ανεμοδαρμένα ύψη: Λαμπερές εμφανίσεις στην πρεμιέρα της ταινίας στην Αθήνα
11.02.26 , 15:21 Ανατροπή στη διαθήκη του αδελφού του Ν. Σεργιανόπουλου – Πλαστή η υπογραφή
11.02.26 , 14:57 Πάτρα: Ξεσπά η μητέρα του Γιάννη για την απόφαση του δικαστηρίου
11.02.26 , 14:52 Θρίλερ στην Πιερία: Έλειπε το ωοειδές οστό και δόντια από τη σορό
11.02.26 , 14:48 Η 19χρονη που άκουγε Pantera πριν το πιο τρελό άλμα στους Ολυμπιακούς
11.02.26 , 14:44 MasterChef: Πρώτη εξωτερική δοκιμασία με Μαρία Μπέη και Ηλία Κιαζόλι
11.02.26 , 14:34 Σωτήρης Δούβρης στο star.gr: «Το θέατρο οφείλει να αφυπνίζει συνειδήσεις»
11.02.26 , 14:07 Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία
11.02.26 , 13:46 Tαϊλάνδη: Ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο και κρατούσε ομήρους μαθητές
11.02.26 , 13:44 Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
11.02.26 , 13:38 Ένα τραγούδι, πολλές ζωές: Το «Wicked Game» του Chris Isaak
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Θρίλερ στην Πιερία: Έλειπε το ωοειδές οστό και δόντια από τη σορό
Άρτα: Tι είναι η απόφραξη εντέρου που οδήγησε στον θάνατο την 35χρονη
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεκίνησε στην Άγκυρα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, η πρώτη επαφή των δύο ηγετών μετά από 1,5 χρόνο. Στόχος είναι να διατηρηθεί ένα όσο το δυνατόν πιο ήπιο κλίμα στα ελληνοτουρκικά, ενώ και πριν από λίγο ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα συνεννόησης με τους γείτονες της χώρας του. Στην Άγκυρα βρίσκεται ο απεσταλμένος του Star, Γιώργος Ευγενίδης και μεταφέρει το ρεπορτάζ. 

Πρόκειται για την πρώτη επαφή των δύο ηγετών έπειτα από ενάμιση χρόνο, σε μια συγκυρία όπου ζητούμενο παραμένει η διατήρηση ενός όσο το δυνατόν πιο ήπιου κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα λίγο μετά τις 14:15, όπου τον υποδέχθηκε ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού. Στη συνέχεια η αυτοκινητοπομπή κατευθύνθηκε προς το Ακ Σαράι, το λεγόμενο «Λευκό Παλάτι», όπου έλαβε χώρα η επίσημη τελετή υποδοχής. Το άγημα ήταν παρατεταγμένο στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου, σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο για την υποδοχή επισήμων.

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Κρίσιμη συνάντηση στην Άγκυρα μετά από 1,5 χρόνο

Η επίσημη υποδοχή έγινε γύρω στις 15:15. Ακολουθεί κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και στη συνέχεια οι διευρυμένες συνομιλίες στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύεται από δέκα υπουργούς και υφυπουργούς, ενώ από την τουρκική πλευρά συμμετέχουν οκτώ, λόγω συνένωσης χαρτοφυλακίων.

Ξεκίνησε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Χαμηλές οι προσδοκίες 

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για ουσιαστική πρόοδο στα πιο σύνθετα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η ελληνική πλευρά εξακολουθεί να αναγνωρίζει ως μοναδική διαφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, χωρίς να διαφαίνεται, σε αυτή τη φάση, δυναμική για ουσιαστική διαπραγμάτευση επί του θέματος.

Ωστόσο, βασικός στόχος της συνάντησης είναι η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και η εδραίωση ενός απευθείας καναλιού συνεννόησης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων. Η λειτουργία αυτού του μηχανισμού εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην εκτόνωση πιθανών εντάσεων και στην καλύτερη διαχείριση κρίσεων που ενδέχεται να προκύψουν.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λεγόμενη «θετική ατζέντα», με έμφαση σε τομείς που μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες συνεργασίας. Μετά τις 17:15 – 17:30 αναμένονται κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, ενώ θα προηγηθούν υπογραφές συμφωνιών σε πεδία όπως η πολιτική προστασία, ο πολιτισμός, η έρευνα και η τεχνολογία, καθώς και η επιχειρηματική συνεργασία.

Μητσοτάκης: Με 10 υπουργούς στο ραντεβού με Ερντογάν στην Άγκυρα

Το μήνυμα Ερντογάν πριν τη συνάντηση

Λίγη ώρα πριν από την άφιξη του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, έστειλε μήνυμα με ήπιους τόνους.

«Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, το ίδιο θέλουμε για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφικές χώρες. Χωρίς κανένα κόμπλεξ, συζητάμε με όλους τους παράγοντες, μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα αδελφοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές ερμηνεύονται ως σήμα πρόθεσης για ήρεμο διάλογο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απουσιάζουν οι γνωστές διαφορές. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται τόσο στο περιεχόμενο των συνομιλιών όσο και στη «γλώσσα του σώματος» των δύο ηγετών, κατά την κατ’ ιδίαν συνάντηση και τις κοινές δηλώσεις.

Παρότι δεν αναμένονται εντάσεις σε αυτή τη φάση, διπλωματικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Οι επόμενες ώρες θα δείξουν αν το τετ-α-τετ στην Άγκυρα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μια περίοδο σταθερότερου κλίματος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΑΓΚΥΡΑ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top