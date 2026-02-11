Ξεκίνησε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα

Ξεκίνησε στην Άγκυρα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, η πρώτη επαφή των δύο ηγετών μετά από 1,5 χρόνο. Στόχος είναι να διατηρηθεί ένα όσο το δυνατόν πιο ήπιο κλίμα στα ελληνοτουρκικά, ενώ και πριν από λίγο ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα συνεννόησης με τους γείτονες της χώρας του. Στην Άγκυρα βρίσκεται ο απεσταλμένος του Star, Γιώργος Ευγενίδης και μεταφέρει το ρεπορτάζ.

Πρόκειται για την πρώτη επαφή των δύο ηγετών έπειτα από ενάμιση χρόνο, σε μια συγκυρία όπου ζητούμενο παραμένει η διατήρηση ενός όσο το δυνατόν πιο ήπιου κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα λίγο μετά τις 14:15, όπου τον υποδέχθηκε ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού. Στη συνέχεια η αυτοκινητοπομπή κατευθύνθηκε προς το Ακ Σαράι, το λεγόμενο «Λευκό Παλάτι», όπου έλαβε χώρα η επίσημη τελετή υποδοχής. Το άγημα ήταν παρατεταγμένο στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου, σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο για την υποδοχή επισήμων.

Η επίσημη υποδοχή έγινε γύρω στις 15:15. Ακολουθεί κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και στη συνέχεια οι διευρυμένες συνομιλίες στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύεται από δέκα υπουργούς και υφυπουργούς, ενώ από την τουρκική πλευρά συμμετέχουν οκτώ, λόγω συνένωσης χαρτοφυλακίων.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Χαμηλές οι προσδοκίες

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για ουσιαστική πρόοδο στα πιο σύνθετα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η ελληνική πλευρά εξακολουθεί να αναγνωρίζει ως μοναδική διαφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, χωρίς να διαφαίνεται, σε αυτή τη φάση, δυναμική για ουσιαστική διαπραγμάτευση επί του θέματος.

Ωστόσο, βασικός στόχος της συνάντησης είναι η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και η εδραίωση ενός απευθείας καναλιού συνεννόησης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων. Η λειτουργία αυτού του μηχανισμού εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην εκτόνωση πιθανών εντάσεων και στην καλύτερη διαχείριση κρίσεων που ενδέχεται να προκύψουν.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λεγόμενη «θετική ατζέντα», με έμφαση σε τομείς που μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες συνεργασίας. Μετά τις 17:15 – 17:30 αναμένονται κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, ενώ θα προηγηθούν υπογραφές συμφωνιών σε πεδία όπως η πολιτική προστασία, ο πολιτισμός, η έρευνα και η τεχνολογία, καθώς και η επιχειρηματική συνεργασία.

Το μήνυμα Ερντογάν πριν τη συνάντηση

Λίγη ώρα πριν από την άφιξη του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, έστειλε μήνυμα με ήπιους τόνους.

«Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, το ίδιο θέλουμε για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφικές χώρες. Χωρίς κανένα κόμπλεξ, συζητάμε με όλους τους παράγοντες, μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα αδελφοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές ερμηνεύονται ως σήμα πρόθεσης για ήρεμο διάλογο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απουσιάζουν οι γνωστές διαφορές. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται τόσο στο περιεχόμενο των συνομιλιών όσο και στη «γλώσσα του σώματος» των δύο ηγετών, κατά την κατ’ ιδίαν συνάντηση και τις κοινές δηλώσεις.

Παρότι δεν αναμένονται εντάσεις σε αυτή τη φάση, διπλωματικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Οι επόμενες ώρες θα δείξουν αν το τετ-α-τετ στην Άγκυρα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μια περίοδο σταθερότερου κλίματος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.



