Μητσοτάκης – Ερντογάν: Κρίσιμη συνάντηση στην Άγκυρα μετά από 1,5 χρόνο

Τι θα συζητήσουν Μητσοτάκης οι δύο ηγέτες - Ποιοι θα παρευρεθούν

Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Στην Άγκυρα το μεσημέρι η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν / Bίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στην Άγκυρα για να συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 15:15 ώρα Ελλάδας. Στόχος η διατήρηση και ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία.

Μητσοτάκης: Με 10 υπουργούς στο ραντεβού με Ερντογάν στην Άγκυρα

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, παρόλο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτησης για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς Ελλάδας - Τουρκίας, που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις. Εξάλλου, τονίζουν οι ίδιες πηγές, το κλίμα αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικά κεκτημένα τα τελευταία δυόμισι χρόνια, όπως:

  • Τη μείωση της παραβατικότητας στον αέρα
  • Την καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο Μεταναστευτικό και τη συνολική μείωση των ροών
  • Τη διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου
  • Την εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Η πρώτη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας ύστερα από ενάμιση χρόνο - η τελευταία συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη - και η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι σημαντικές και αναμένεται να υπογραμμίσουν την αναγκαιότητα των ανοικτών διαύλων για την αποφυγή κρίσεων και την αποκλιμάκωση εντάσεων.

Ποιοι υπουργοί θα είναι στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρ.Τ. Ερντογάν πριν από την έναρξη της 6ης Συνόδου του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών, ο πρέσβης Μίλτον Νικολαΐδης και ο Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να προχωρήσουν σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων και να συζητήσουν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Αθήνα και Άγκυρα συμμερίζονται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο και ότι η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις είναι προς όφελος της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, επισημαίνουν οι κυβερνητικές πηγές.

Οι υπουργοί που συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό είναι: Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Μετά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο (στις 17:00, ώρα Ελλάδας).

Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Στο δείπνο θα παρακαθήσει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ύστερα από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την επίσκεψή του στην 'Αγκυρα ο Παναγιώτατος θα συνοδεύεται από τον επίσης προσκεκλημένο Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
