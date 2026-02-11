Κωνσταντίνος Φραντζής: Ο τραγουδιστής θα γίνει πατέρας!

Η ανακοίνωση και το φύλο του μωρού

Κωνσταντίνος Φραντζής: Ο τραγουδιστής θα γίνει πατέρας!
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το βίντεο που πόσταραν ο Κωνσταντίνος Φραντζής κι η σύντροφός του
Σε μία από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής τους βρίσκονται ο Κωνσταντίνος Φραντζής κι η σύντροφός του, Βαρβάρα, καθώς ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά. Το αγαπημένο ζευγάρι ανακοίνωσε το ευτυχές γεγονός μέσα από τα social media, απ’ όπου και μοιράστηκε τη χαρά με τους followers του.

Η ανακοίνωση έγινε με φωτογραφίες από το gender reveal party που διοργάνωσαν, αποκαλύπτοντας πως το πρώτο τους παιδί θα είναι κορίτσι. Τα στιγμιότυπα είχαν πρωταγωνιστή το μπλε και το ροζ χρώμα, με τη συγκίνηση και τη χαρά να είναι εμφανείς.

Στη λεζάντα της ανάρτησής τους, ο Κωνσταντίνος Φραντζής κι η Βαρβάρα έγραψαν: «Το καλύτερο ταξίδι μας μόλις ξεκίνησε… ένα ταξίδι γεμάτο αγάπη, όνειρα και ροζ χρώματα. Σε περιμένουμε μικρή μας πριγκίπισσα».

Ο Κωνσταντίνος Φραντζής έχει διαγράψει μια σταθερή και πολυετή πορεία στον χώρο του τραγουδιού, με σημαντικές συνεργασίες και συνεχή παρουσία στη νυχτερινή πίστα.

Το κοινό τον γνώρισε αρχικά μέσα από τη συμμετοχή του στο Greek Idol, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε και στο The Voice, κάνοντας ακόμη πιο αναγνωρίσιμο το όνομά του.

Παρά την επαγγελματική του έκθεση, μέχρι σήμερα, ο τραγουδιστής κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

