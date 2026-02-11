VW eHybrid (PHEV): Πως λειτουργεί η τεχνολογία που μειώνει την κατανάλωση

Σημαντικό πλεονέκτημα των eHybrid αποτελεί και η ευελιξία στη φόρτιση

11.02.26 , 09:17
Πρώτη Δημοσίευση: 10.02.26, 09:17
VW eHybrid (PHEV): Πως λειτουργεί η τεχνολογία που μειώνει την κατανάλωση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η τεχνολογία eHybrid (Plug-in Hybrid) της Volkswagen αποτελεί μια ώριμη και αποδοτική λύση εξηλεκτρισμένης μετακίνησης, σχεδιασμένη για να μειώνει δραστικά την κατανάλωση καυσίμου στην καθημερινή χρήση. Συνδυάζοντας τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης στις περισσότερες καθημερινές διαδρομές με την ασφάλεια και την αυτονομία ενός σύγχρονου θερμικού κινητήρα βενζίνης για τα μεγάλα ταξίδια, τα eHybrid μοντέλα προσφέρουν το καλύτερο από δύο κόσμους – χωρίς συμβιβασμούς.

VW eHybrid (PHEV): Πως λειτουργεί η τεχνολογία που μειώνει την κατανάλωση
Στον πυρήνα της φιλοσοφίας eHybrid βρίσκεται η πραγματική χρήση. Η πλειονότητα των καθημερινών μετακινήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί αμιγώς ηλεκτρικά, με μηδενικές εκπομπές ρύπων και σχεδόν μηδενικό κόστος ενέργειας. Ενδεικτικά, το Tiguan eHybrid προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 146 km σε αστικό κύκλο, επιτρέποντας στον οδηγό να κινείται στην πόλη χωρίς κατανάλωση καυσίμου, ενώ ο θερμικός κινητήρας αναλαμβάνει απρόσκοπτα όταν απαιτείται μεγαλύτερη αυτονομία.

VW eHybrid (PHEV): Πως λειτουργεί η τεχνολογία που μειώνει την κατανάλωση
Η τεχνολογία Plug-in Hybrid της Volkswagen βασίζεται σε έναν εξελιγμένο συνδυασμό του κινητήρα 1.5 TSI evo2, ηλεκτρικού μοτέρ και μπαταρίας υψηλής ενεργειακής πυκνότητας. Το αποτέλεσμα είναι αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία, υψηλή συνολική απόδοση και άμεση απόκριση σε κάθε συνθήκη. Η μετάβαση μεταξύ ηλεκτρικής και υβριδικής λειτουργίας γίνεται ομαλά και σχεδόν ανεπαίσθητα, διασφαλίζοντας άνεση και οδηγική ποιότητα που ανταποκρίνεται στο DNA της μάρκας.

VW eHybrid (PHEV): Πως λειτουργεί η τεχνολογία που μειώνει την κατανάλωση
Σημαντικό πλεονέκτημα των eHybrid αποτελεί και η ευελιξία στη φόρτιση. Η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 40 kW, αλλά και φόρτισης AC έως 11 kW, καθιστά τη διαδικασία απλή και εύκολη, είτε στο σπίτι είτε σε δημόσιες υποδομές. Έτσι, η ηλεκτρική ενέργεια αξιοποιείται στο μέγιστο στην καθημερινότητα, χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στις συνήθειες του οδηγού. Πέρα από την τεχνολογία, τα Plug-in Hybrid μοντέλα της Volkswagen προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη χρήσης: χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, μειωμένες εκπομπές CO₂, σημαντικά φορολογικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα, καθώς και μειωμένο συνολικό κόστος χρήσης, στοιχεία που τα καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικά τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς στόλους.
 

