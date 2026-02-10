Επιχείρηση Κιμάς: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι συμμαχικές δυνάμεις σχεδιάζουν μία κρίσιμη απόβαση στη Σικελία και αναζητούν τη σωστή στρατηγική, ώστε να παραπλανήσουν τα γερμανικά στρατεύματα και η επιχείρηση να στεφθεί με επιτυχία.

Η τελική ευθύνη βαραίνει δύο ευφυείς Βρετανούς πράκτορες, οι οποίοι καταστρώνουν ένα παράτολμο σχέδιο εξαπάτησης με την ονομασία «Επιχείρηση Κιμάς».





Χρησιμοποιώντας ένα πτώμα και πλαστά έγγραφα, στόχος τους είναι να παραπλανήσουν τον εχθρό και να αλλάξουν την πορεία του πολέμου…



Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία, η οποία είχε εμπνεύσει και την ταινία «Ο άνθρωπος που δεν υπήρξε ποτέ» του 1956, βασισμένη στο βιβλίο Operation Mincemeat: The True Spy Story that Changed the Course of World War II του Ben Macintyre.





ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζον Μάντεν

ΠΑΙΖΟΥΝ: Κόλιν Φερθ, Κέλι Μακ Ντόναλντ, Μάθιου Μακ Φάιντεν, Πενέλοπε Γουίλτον, Τζόνι Φλιν