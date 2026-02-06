Άση Μπήλιου: Έρχεται ένα αντιφατικό Σαββατοκύριακο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

06.02.26 , 14:57 Άση Μπήλιου: Έρχεται ένα αντιφατικό Σαββατοκύριακο
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Άση Μπήλιου έκανε σήμερα, Παρασκευή 6/2, τις αστρολογικές της προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Breakfast@Star, το κυριότερο αστρολογικό θέμα του Σαββάτου είναι η είσοδος του Ερμή στο ζώδιο των Ιχθύων, η οποία ευνοεί την αυριανή ημέρα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Ειδικά το Σάββατο είναι φανταστικό. Καλά και σήμερα μια χαρά είναι η μέρα, σχετικά. Το Σάββατο όμως είναι φανταστικό γιατί είναι η Σελήνη στον Ζυγό, κάνει ένα πολύ ωραίο τρίγωνο με την Αφροδίτη, οπότε είναι μια εξαιρετική μέρα στο τριήμερο, αν θέλετε να την αξιοποιήσετε για να περάσετε καλά. Με αυτή την έννοια το λέω», τόνισε η έγκριτη αστρολόγος.

Από την άλλη, το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Υδροχόο με τον Ουρανό φέρνει αστάθειες και ξαφνικά γεγονότα την Κυριακή.

«Η Κυριακή είναι λίγο πιο περίεργη. Η Σελήνη είναι στον Σκορπιό, έχουμε τετράγωνο Αφροδίτης-Ουρανού. Είναι λίγο τέλος πάντων τα πράγματα πιο σύνθετα, να το πω. Θέλει μια προσοχή στις σχέσεις, θέλει μια προσοχή και στα οικονομικά, είναι λίγο μια μέρα δηλαδή που φέρνει διάφορα απρόοπτα. Ουρανός είναι αυτός».

Άση Μπήλιου: Έρχεται ένα αντιφατικό Σαββατοκύριακο

Τέλος, συμβούλεψε τους τηλεθεατές να συγκρατήσουν τις ημερομηνίες του Ανάδρομου Ερμή, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα.

«Να πούμε ότι αύριο περνά ο Ερμής στο ζώδιο των Ιχθύων και στο ζώδιο των Ιχθύων έρχεται για να μείνει. Συνήθως ο Ερμής μένει 20 μέρες σε κάθε ζώδιο. Όμως, όταν πρόκειται να γυρίσει σε ανάδρομη πορεία, εκεί είναι αυτό που λέμε “κατσικώνεται”. Έτσι λοιπόν, θα περάσει αύριο στους Ιχθείς και θα φύγει απ' τους Ιχθείς μέσα Απριλίου. Δηλαδή σχεδόν μετά το Πάσχα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Θα έχουμε Ανάδρομο Ερμή αλλά θα είναι στο τέλος Φεβρουαρίου, από 26 Φεβρουαρίου μέχρι 21 Μαρτίου, σημειώστε το διάστημα, ώστε να τρέξετε λίγο τα πράγματα, αυτά που πρέπει και έχουν να κάνουνε με μεγάλες αγορές, με υπογραφές, με συμφωνίες, πριν τις 26 Φεβρουαρίου, μετά τις 21 Μαρτίου».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
