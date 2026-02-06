Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής συνελήφθη για ναρκωτικά στα Λιόσια

Είχε κατηγορηθεί άλλες έξι φορές στο παρελθόν

Σύλληψη παλαίμαχου ποδοσφαιριστή στα Λιόσια - Είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για ναρκωτικά / Βίντεο «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής συνελήφθη για ναρκωτικά στα Λιόσια.

«Χάπι βιασμού»: Σύλληψη 38χρονου στην Ομόνοια με 107 γραμμάρια

Ο ποδοσφαιριστής, που στο παρελθόν είχε αγαπηθεί πολύ από τους φίλους του ποδοσφαίρου, συνελήφθη, στα Λιόσια από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών για κατοχή μικρής ποσότητας ναρκωτικών.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε συλληφθεί άλλες έξι φορές στο παρελθόν από την αστυνομία και είχαν σχηματιστεί δικογραφίες για ναρκωτικά, όπως είπε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης στις Αλήθειες με τη Ζήνα.

Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής - ναρκωτικά

Ειδικότερα, ο ποδοσφαιριστής, το μακρινό 1994, απασχόλησε για πρώτη φορά τις αρχές για κατοχή ενός γραμμαρίου ηρωίνης.

Το 2003, απασχολεί εκ νέου την Αστυνομία για διακίνηση αυτή τη φορά ναρκωτικών, καθώς είχε κατασχεθεί κοκαΐνη βάρους 300 γραμμαρίων και περίπου 2.000 γραμμάρια ηρωίνης και κάνναβης.

Το 2005 συνελήφθη στα Άνω Λιόσια για κατοχή ναρκωτικών - και συγκεκριμένα για 3,9 γραμμάρια κάνναβης.

Ζωγράφου: Kύκλωμα Διακινούσε Ναρκωτικά Στην Πανεπιστημιούπολη - Video

Το 2005 είχε αντιμετωπίσει και σοβαρότερη δικογραφία, αφού κατηγορήθηκε για εισαγωγή ναρκωτικών και συγκεκριμένα 1.500 ναρκωτικών δισκίων μέσω ταχυδρομικού δέματος από την Ολλανδία.

Το 2012 είχε κατηγορηθεί πάλι για διακίνηση ναρκωτικών στα Λιόσια - είχαν κατασχεθεί 860 φαρμακευτικά δισκία.

Το 2013 είχε κατηγορηθεί για κατοχή 1,3 γραμμ. ηρωίνης.

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

 

 

 

