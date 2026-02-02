«Χάπι βιασμού»: Σύλληψη 38χρονου στην Ομόνοια με 107 γραμμάρια.

Συναγερμός στις διωκτικές αρχές μετά τη σύλληψη ενός άνδρα στην Ομόνοια, ο οποίος είχε στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα της ουσίας GHB, το λεγόμενο «χάπι βιασμού».

Όπως ανέφερε η αστυνομική συντάκτρια του Star Κατερίνα Μαστραντωνάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, πρόκειται για μια ουσία που προκαλεί τρόμο, καθώς είναι άοσμη και άχρωμη, και χρησιμοποιείται για την πλήρη εξουδετέρωση του θύματος. Για τον λόγο αυτό λέγεται και «χάπι βιασμού».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αστυνομικοί που περιπολούσαν στην Ομόνοια εντόπισαν τον 38χρονο να κινείται ύποπτα. Σε σωματική έρευνα που του έκαναν, βρήκαν πάνω του δύο μπουκάλια με υγρό, βάρους περίπου 107 γραμμαρίων, το οποίο εκτιμάται ότι είναι αυτή η επικίνδυνη ουσία.

Ισχυρισμός 38χρονου: «Το χρησιμοποιώ για να κοιμάμαι»

Ο κατηγορούμενος ισχυρίσθηκε: «Είμαι χρήστης και ο ίδιος. Αυτό το υγρό το παίρνω μόνο και μόνο για να μπορέσω να κοιμηθώ». Ωστόσο, η ποσότητα των 107 γραμμαρίων θεωρείται εξαιρετικά μεγάλη για ατομική χρήση, αν σκεφτεί κανείς ότι λίγες σταγόνες αρκούν για να προκαλέσουν απώλεια συνείδησης και αποσύνδεση από το περιβάλλον.

Τι ισχυρίσθηκε ο κατηγορούμενος για το χάπι του βιασμού

Τώρα ερευνάται αν σκόπευε να τη διοχετεύσει σε νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, όπου το λεγόμενο «χάπι βιασμού» χρησιμοποιείται εγκληματικά για τη νάρκωση θυμάτων, χωρίς εκείνα να αντιληφθούν το παραμικρό.



