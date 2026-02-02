Απίστευτο! Οι The Cure κέρδισαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους Grammy

Στην Ελλάδα τους αγαπάμε πολύ και πολύ καλά κάνουμε! Για αυτό και τους επιβραβεύουμε όχι μόνο με τις πωλήσεις των δίσκων τους, αλλά και την προσέλευση μας στις συναυλίες τους!

Κι ενώ αυτά συμβαίνον εδώ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, οι... τεράστιοι The Cure κέρδισαν τα δύο πρώτα τους βραβεία Grammy για το άλμπουμ τους Songs Of A Lost World, μετά από 50 χρόνια δισκογραφίας!

Στην τελετή απονομής των βραβείων στο Λος Άντζελες, τα ξημερώτα της Δευτέρας, το βρετανικό συγκρότημα κέρδισε δύο βραβεία, Καλύτερου Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής και Καλύτερης Ερμηνείας Εναλλακτικής Μουσικής για το Alone.

Το post-punk, new wave συγκρότημα που λατρεύαμε μέσα από τη συχνότητα του MTV κι όχι μόνο, έχει προταθεί μόνο δύο φορές για Grammy στην καριέρα του και στις δύο περιπτώσεις στην κατηγορία Καλύτερου Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής. Συγκεκριμένα το 1993 για το Wish και το 2001 για το Bloodflowers, χωρίς να κερδίζει.

Οι The Cure το 2004 στο Λος Άντζελες όταν «μπήκαν» στο Hollywood's Rockwalk /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Το συγκρότημα με frontman τον Robert Smith, δε βρέθηκε στη μεγάλη βραδιά, καθώς τα μέλη του παρευρέθηκαν στην κηδεία του κιθαρίστα και κιμπορντίστα τους, Perry Bamonte.

Έστειλαν, ωστόσο, μήνυμα που διαβάστηκε από τη σκηνή, στην οποία ο Smith τόνισε: «Ο Simon, ο Jason, ο Roger, ο Reeves κι εγώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για αυτό το υπέροχο βραβείο, είναι μεγάλη τιμή που το παραλαμβάνουμε».

«Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσοι βοήθησαν στη δημιουργία του άλμπουμ μας “Songs Of A Lost World” (Τραγούδια ενός Χαμένου Κόσμου), ιδιαίτερα τον συμπαραγωγό Πολ Κόρκετ, όλους στη Universal Music Group που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να βρεθεί ο “Χαμένος Κόσμος” μας, όλους στο ως επί το πλείστον ακούραστο συνεργείο μας… και το πιο σημαντικό, όλους τους θαυμαστές των Cure σε όλο τον κόσμο, που ήρθαν στις συναυλίες μας στον «Χαμένο Κόσμο» και απόλαυσαν τη μουσική μας στον «Χαμένο Κόσμο». Χωρίς εσάς, τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό. Σας ευχαριστούμε!».

Το Songs Of A Lost World ήταν το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, ενθουσιάζοντας τους fans του με το comeback.

Ακούστε το διαχρονικό The Lovecats του 1983

Το αγαπημένο γκρουπ σχηματίστηκε στην Αγγλία το 1976 και γνώρισε παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του ’80. Όλα αυτά τα χρόνια κατάφεραν να είναι ταυτόχρονα οι «πρίγκιπες του σκότους» κι οι δημιουργοί των πιο λαμπερών pop μελωδιών των 80s και 90s.

Το Just Like Heaven θεωρείται από πολλούς το απόλυτο εναλλακτικό love song, με τις κιθάρες του να «χορεύουν» πάνω στον ρυθμό. Το Friday I'm in Love είναι μια ωδή στην αισιοδοξία που γράφτηκε σχεδόν κατά λάθος από μια μπάντα που φημιζόταν για τη θλίψη της. Δεν ξεχνάμε το In Between Days, με την έντονη ακουστική κιθάρα και τον Robert Smith να αναρωτιέται για την αγάπη που χάνεται.

Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ το Lovesong των The Cure

Το A Forest είναι το τραγούδι που τους έβαλε στον χάρτη του post-punk, με ένα μπάσο που μοιάζει να σε κυνηγάει μέσα σε ένα σκοτεινό δάσος. Το Lullaby, με τον ψιθυριστό ερμηνεία του Smith, είναι ένας «νανουριστικός» εφιάλτης που έγινε παγκόσμια επιτυχία, ενώ το Pictures of You παραμένει ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ για τη δύναμη της φωτογραφίας και της μνήμης.

Ένα από τα πρώτα τους singles είναι το Boys Don't Cry. Μικρό σε διάρκεια, punk σε ενέργεια, αλλά με ένα μήνυμα που έσπασε τα στερεότυπα της εποχής του. Η απόλυτη υπόσχεση πίστης είναι το υπέροχο Lovesong που γράφτηκε από τον Smith για τη σύζυγό του, Mary, και παραμένει η μεγαλύτερη εμπορική τους επιτυχία στην Αμερική. Με τον χαρακτηριστικό ρυθμό που θυμίζει χτύπο καρδιάς και τα πνευστά δίνουν στο Close To Me έναν ιδιαίτερο, σχεδόν κλειστοφοβικό αλλά παιχνιδιάρικο τόνο.