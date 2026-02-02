Serial killer στη Θεσσαλονίκη; Ερευνούν άλλες δύο εξαφανίσεις γυναικών

Μπροστά σε ένα θρίλερ βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές, όσον αφορά στους δύο άνδρες που κατηγορούνται ότι σκότωσαν δύο γυναίκες στη Θεσσαλονίκη.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχουν να κάνουν με μια υπόθεση serial killer και ελέγχουν κι άλλες εξαφανίσεις, για να διαπιστώσουν εάν οι δράστες συνδέονται και με αυτές.

Οι δύο κατηγορούμενοι, 52 και 50 ετών, οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στον ανακριτή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, μπήκαν και βγήκαν από τα δικαστήρια με σκυμμένα κεφάλια και αμίλητοι.

Ο 52χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, άσκησε το δικαίωμα της σιωπής. Ο 50χρονος, από την πλευρά του, ισχυρίστηκε ότι δε γνώριζε τις δύο δολοφονημένες γυναίκες, παρόλο που η σορός της εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη στο δώμα της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Και οι δύο προφυλακίστηκαν.

Θεσσαλονίκη: Φόβοι για serial killers - Ερευνώνται οι εξαφανίσεις ακόμη δύο γυναικών

Η αστυνομία όμως, ερευνά και την εξαφάνιση ακόμη δύο γυναικών, τα ίχνη των οποίων είχαν χαθεί την περίοδο 2023-2024.

Οι αρχές διερευνούν εάν βρίσκονται μπροστά σε μια περίπτωση serial killer και ανοίγουν κι άλλους φακέλους δολοφονημένων γυναικών.

Σημειώνεται ότι το υπόγειο, στο οποίο μπήκε η κάμερα του STAR, είχε μετατραπεί σε ένα κολαστήριο για τα θύματα.

Οι αστυνομικοί έχουν λάβει δείγματα DNA για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν κι άλλες γυναίκες που πέρασαν από το σημείο.