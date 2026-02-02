Serial killer στη Θεσσαλονίκη; Ερευνούν άλλες δύο εξαφανίσεις γυναικών

Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες για τις δολοφονίες των 2 θυμάτων

Το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπροστά σε ένα θρίλερ βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές, όσον αφορά στους δύο άνδρες που κατηγορούνται ότι σκότωσαν δύο γυναίκες στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: «O 52χρονος δεν ομολόγησε ότι σκότωσε καμία γυναίκα»

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχουν να κάνουν με μια υπόθεση serial killer και ελέγχουν κι άλλες εξαφανίσεις, για να διαπιστώσουν εάν οι δράστες συνδέονται και με αυτές. 

Θεσσαλονίκη: Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής για την άτυχη 42χρονη

Οι δύο κατηγορούμενοι, 52 και 50 ετών, οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στον ανακριτή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, μπήκαν και βγήκαν από τα δικαστήρια με σκυμμένα κεφάλια και αμίλητοι.

Κατηγορούμενος για τη δολοφονία δύο γυναικών στη Θεσσαλονίκη

Ο 52χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, άσκησε το δικαίωμα της σιωπής. Ο 50χρονος, από την πλευρά του, ισχυρίστηκε ότι δε γνώριζε τις δύο δολοφονημένες γυναίκες, παρόλο που η σορός της εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη στο δώμα της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Και οι δύο προφυλακίστηκαν.

Θεσσαλονίκη: Φόβοι για serial killers - Ερευνώνται οι εξαφανίσεις ακόμη δύο γυναικών

Η αστυνομία όμως, ερευνά και την εξαφάνιση ακόμη δύο γυναικών, τα ίχνη των οποίων είχαν χαθεί την περίοδο 2023-2024.

Οι αρχές διερευνούν εάν βρίσκονται μπροστά σε μια περίπτωση serial killer και ανοίγουν κι άλλους φακέλους δολοφονημένων γυναικών.

Σημειώνεται ότι το υπόγειο, στο οποίο μπήκε η κάμερα του STAR, είχε μετατραπεί σε ένα κολαστήριο για τα θύματα.

Οι αστυνομικοί έχουν λάβει δείγματα DNA για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν κι άλλες γυναίκες που πέρασαν από το σημείο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
