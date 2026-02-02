Ετήσιο συνέδριο δικτύου SUZUKI: Το αύριο χτίζεται σε σταθερές βάσεις

Με δυναμισμό και αισιοδοξία υποδέχτηκε η SUZUKI το 2026, μια χρονιά με αυξημένες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Το ετήσιο συνέδριο του δικτύου SUZUKI πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιανουαρίου στην Αράχωβα, συγκεντρώνοντας στελέχη του Ομίλου Σφακιανάκη και εκπροσώπους του πανελλαδικού δικτύου συνεργατών.

Κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς, αναλύθηκαν οι εξελίξεις της αγοράς και διαμορφώθηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός για το 2026, με κοινό στόχο τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της μάρκας. Το Anemolia Mountain Resort αποτέλεσε ιδανικό χώρο φιλοξενίας, συμβάλλοντας στην άρτια διεξαγωγή των εργασιών.

Στρατηγικό όραμα και προτεραιότητες για το 2026

Την έναρξη του συνεδρίου σηματοδότησαν οι ομιλίες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Σφακιανάκη, κ. Σταύρου Π. Τάκη, και του Director του Ομίλου, κ. Κρίστιαν Τάκη, οι οποίοι ανέδειξαν το κοινό όραμα, τις προτεραιότητες και τις προοπτικές για τη νέα χρονιά. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εμπορική επιτυχία του 2025, η οποία στηρίχθηκε στα μοντέλα Suzuki SWIFT, Suzuki VITARA και Suzuki S-CROSS, καθώς και στην καθοριστική συμβολή του δικτύου αντιπροσώπων.

Ισχυρές επιδόσεις της SUZUKI στην ελληνική αγορά

Η SUZUKI διατήρησε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τη 2η θέση στις πωλήσεις λιανικής με μερίδιο αγοράς 9,1%, ενώ κατέκτησε την 4η θέση στη συνολική κατάταξη με 9.338 ταξινομήσεις και μερίδιο 6,5%. Παράλληλα, τα τελευταία πέντε χρόνια ξεπέρασε τις 40.000 ταξινομήσεις, ενισχύοντας τη δυναμική της παρουσία στην ελληνική αγορά.

Σημαντικά πλεονεκτήματα για τους πελάτες και τη χρονιά που διανύουμε αποτελούν η άμεση διαθεσιμότητα οχημάτων, το πρόγραμμα SUZUKI Care+ με εγγύηση έως 10 χρόνια, καθώς και οι ευέλικτες λύσεις του SUZUKI Leasing. Επιπλέον, η νέα εταιρική ταυτότητα που θα υιοθετηθεί στα καταστήματα εντός του έτους θα αναβαθμίσει περαιτέρω την εμπειρία του πελάτη.

e VITARA και δυναμική είσοδος της SUZUKI στην ηλεκτροκίνηση

Στο επίκεντρο της στρατηγικής παραμένει η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και η διαρκής εκπαίδευση, με αποτέλεσμα τον υψηλό δείκτη ικανοποίησης πελατών. Τέλος, παρουσιάστηκε ο κομβικός ρόλος του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της μάρκας, e VITARA, που σηματοδοτεί τη δυναμική είσοδο της SUZUKI στην ηλεκτροκίνηση.

Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου, «Lead the Future. Together.», ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας ως θεμέλιο επιτυχίας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.