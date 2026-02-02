MasterChef: Το πρώτο Mystery Box κι ο guest chef από τα παλιά!

Το πρώτο Mystery Box στον δέκατο κύκλο του MasterChef είναι γεγονός! Πολλές εκπλήξεις περίμεναν τους παίκτες, όπως κι ένας καλεσμένος από τα παλιά. Ο πρώην διαγωνιζόμενος του παιχνιδιού, ο ταλαντούχος σεφ Τζιοβάνι Σκαράτζι.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοίνωσε στους παίκτες ότι το πρώτο Mystery Box έρχεται με την υπογραφή του Πάνου Ιωαννίδη. «Επέλεξα να μαγειρέψετε με κάποια από τα πολύ, πολύ, πολύ αγαπημένα μου υλικά. Ο χρόνος που θα έχετε στη διάθεσή σας είναι 60 λεπτά», ανακοίνωσε ο Πάνος Ιωαννίδης. «Επόμενο χαρακτηριστικό είναι οι μαγειρικές μονομαχίες. Θα διασταυρώσετε τα μαγειρικά σας ξίφη και θα μαγειρέψετε σε ζευγάρια, ένας εναντίον ενός», πρόσθεσε.

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έδειξε στους παίκτες το pin του αρχηγού

«Είστε 14, θα χωριστείτε σε επτά ζευγάρια, επτά μονομαχίες, επτά νικητές, επτά ηττημένοι. Πάρα πολύ σημαντικό. Οι επτά νικητές για σήμερα μένουν ασφαλείς, αλλά οι επτά ηττημένοι θα είναι εκτεθειμένοι στο ενδεχόμενο μιας αποχώρησης», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Παιδιά δε μαγειρεύετε μόνο για να κερδίσετε τον αντίπαλό σας. Μαγειρεύετε για να κερδίσετε όλους σας τους συμπαίκτες. Αυτό γιατί; Γιατί αυτός με την καλύτερη προσπάθεια σήμερα, θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ. Το πρώτο για φέτος!», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτός με την καλύτερη προσπάθεια σε αυτό το πρώτο Mystery Box για το MasterChef 10, θα κερδίσει κι αυτό. Θα γίνει ο πρώτος Αρχηγός. Αυτή η κονκάρδα σημαίνει Αρχηγός. Σημαίνει ασυλία. Σημαίνει ευθύνη αποφάσεων. Σημαίνει θέση ελέγχου των εξελίξεων», πρόσθεσε δείχνοντας την κονκάρδα.

MasterChef: Ο Κωνσταντίνος ήταν αυτός που επέλεξε τα ζευγάρια του Mystery Box

Στη συνέχεια οι σεφ και κριτές ζήτησαν από τους παίκτες να ανέβουν στον εξώστη, εκτός από τον Κωνσταντίνο. «Ο Κωνσταντίνος ήταν ο νικητής με την καλύτερη προσπάθεια στην πρώτη δοκιμασία για εφέτος, οπότε Κωνσταντίνε εσύ είσαι αυτός που θα διαμορφώσει όλα τα ζευγάρια. Συνεπάγεται πως θα διαλέξεις, θα επιλέξεις και τον δικό σου αντίπαλο», ανακοίνωσε ο Λεωνίδας.

Για πρώτο ζευγάρι επέλεξε τη Φωτεινή με την Ιωάννα. Επόμενο ζευγάρι ο Φίλιπ με τον Ανδρέα. Τρίτο ζευγάρι ο Νίκος με τον Χρήστο. Τέταρτο ζευγάρι η Μενεξιά με τον Γιώργο Π., ενώ επόμενο ο Πάνος με τον Τάσο. Ο Γιάννης με τον Γιώργο Κ, θα μονομαχήσουν, ενώ ο Κωνσταντίνος επέλεξε τον Γιώργο Δημητριάδη για αντίπαλό του. Έτσι σχηματίστηκαν τα ζευγάρια των σημερινών μονομαχιών.

Μετά από πέντε χρόνια ο Τζιοβάνι Σκαράτζι επέστρεψε στο MasterChef!

Στη συνέχεια ο Πάνος Ιωαννίδης υποδέχτηκε τον πρώτο καλεσμένο του MasterChef: «Να υποδεχτούμε λοιπόν στην παρέα μας, έναν πολύ πολύ αγαπημένο που ξέρει από πρώτο χέρι πώς αισθάνεστε. Το γνωρίσαμε στο MasterChef 5 κι έχει αφήσει το στίγμα του σε αυτή εδώ την κουζίνα. Με καταγωγή από το Μπάρι της Ιταλίας, εδώ και πολλά χρόνια ζει κι εργάζεται στην Ελλάδα, ως σεφ του εστιατορίου Sole Giaguaro, Τζιοβάνι Σκαράτζι!».

«Καλώς σας βρήκα» είπε ο Τζίο, με τους κριτές και σεφ να του κάνουν πλάκα. Ο Τζιοβάνι δήλωσε ότι δε θα συμμετείχε ξανά. «Εικόνες ωραίες, ήταν κάθε φορά που κερδίσαμε και μία δοκιμασία και ήμασταν εδώ κοντά, εδώ απέναντι, ήταν πολύ ωραίο. Το τραύμα είναι το κρύο... το κρύο που κάνει εκεί πίσω», απάντησε ο πρώην παίκτης στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

MasterChef: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος δεν έχασε την ευκαιρία να... πειράξει τον Τζιοβάνι!

«Για εμένα το Mystery είναι η απόλυτη άσκηση δημιουργικότητας νομίζω.. παραπάνω από το τεστ δημιουργικότητας», είπε ο Ιταλός σεφ στους διαγωνιζόμενους, με τον Πάνο Ιωαννίδη να τους ζητάει να σηκώσουν τα κουτιά τους. Τα υλικά που είχαν ήταν: Κόντρα μοσχαρίσια, χοιρινή πανσέτα, παρμεζάνα, ρικότα, ρύζι αρμπόριο, κρέμα γάλακτος, κόκκινο κρασί, πατάτες, σεμολίνα, φρέσκο σπανάκι, θυμάρι, σκόρδο, μιξ μανιταριών, χαρουπόμελο, μυρώνια, κρεμμύδι, ντοματίνια, βασιλικό, αντίβ, ραντίτσιο κι αποξηραμένα πορτσίνι.

«Σαν πρώτη δοκιμασία πιστεύω ότι είναι υλικά αρκετά familiar θα έλεγα. Μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Που μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και ειδικά στην ιταλική κουζίνα», απάντησε ο Τζιοβάνι στην ερώτηση του Πάνου Ιωαννίδη.

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς διευκρίνησε στους διαγωνιζόμενους τι ισχύει για το Mystery Box

Κλείνοντας, ο Σωτήρης Κοντιζας ξεκαθάρισε ότι για να μην υπάρχει παρανόηση, το ζητούμενο δεν είχε να κάνει με ιταλική κουζίνα. Ο περιορισμός είναι τα υλικά που βρίσκονται στο κουτί!

