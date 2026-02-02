Citroën Racing: Δύσκολος αγώνας στο Μαϊάμι Formula E

Η Citroën Racing αντιμετώπισε μια απογοητευτική κατάληξη στον 3ο Γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος FIA ABB Formula E, παρά το γεγονός ότι είχε ανταγωνιστικό ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στο Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο του Μαϊάμι.Ο νικητής του προηγούμενο αγώνα, Nick Cassidy ξεκίνησε από την έβδομη θέση της σειράς εκκίνησης και πάλεψε σκληρά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, περνώντας τελικά τη γραμμή τερματισμού στη 16η θέση. Ο Jean-Éric Vergne, ο οποίος ήταν 17ος, σημείωσε πρόοδο στην πίστα και τερμάτισε 15ος μετά από επίδοση τακτικής.

Ο αγώνας σηματοδότησε την πρώτη φορά που η Formula E αγωνίστηκε στην πίστα των 2,32 χιλιομέτρων και των 14 στροφών στο Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο του Μαϊάμι, με την ομάδα να επιδεικνύει την ανταγωνιστική φόρμα της κατά τη διάρκεια των ελεύθερων και των κατατακτήριων δοκιμών. Ωστόσο, αυτά τα ελπιδοφόρα σημάδια δεν μεταφράστηκαν σε θετικό αποτέλεσμα στον αγώνα, καθώς ένας απρόβλεπτος και σε υγρές συνθήκες αγώνας έθεσε το στήσιμο του αυτοκινήτου και τη στρατηγική των ελαστικών στο επίκεντρο της εξέλιξής του.

Η βροχή πριν από την εκκίνηση οδήγησε στην έναρξη του αγώνα πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, με τους αγωνιζόμενους να βλέπουν την πράσινη σημαία που σηματοδοτούσε την ουσιαστική έναρξή του μόλις στον πέμπτο γύρο. Οι απρόβλεπτες και μεταβαλλόμενες συνθήκες της πίστας είχαν ως αποτέλεσμα και οι δύο οδηγοί της Citroën Racing να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν την απόδοσή τους καθώς εξελισσόταν ο αγώνας.



Παρά το απογοητευτικό αποτέλεσμα, ο Nick Cassidy διατηρεί το προβάδισμα στο Πρωτάθλημα Οδηγών, ενώ η Citroën Racing καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Ομάδων, πίσω από την Porsche, μετά από τρεις γύρους της σεζόν.Η ομάδα στρέφει τώρα την πλήρη προσοχή της στην ανάλυση των δεδομένων του Μαϊάμι και στη βελτίωση της προσέγγισής της ενόψει του επερχόμενου διπλού αγώνα στη Τζέντα στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, όπου θα επιδιώξει να επιστρέψει στη φόρμα που έδειξε νωρίτερα στη σεζόν.

