Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας συνελήφθη ξανά, λίγο πριν τη δίκη του

Νέο σκάνδαλο στη βασιλική οικογένεια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.02.26 , 21:35 MasterChef: Το πρώτο Mystery Box κι ο guest chef από τα παλιά!
02.02.26 , 21:31 Δημοσκόπηση ALCO: Πρώτη η ΝΔ με διαφορά 13 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ
02.02.26 , 21:31 Ετήσιο συνέδριο δικτύου SUZUKI: Το αύριο χτίζεται σε σταθερές βάσεις
02.02.26 , 21:05 Απίστευτο! Οι The Cure κέρδισαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους Grammy
02.02.26 , 21:01 Serial killer στη Θεσσαλονίκη; Ερευνούν άλλες δύο εξαφανίσεις γυναικών
02.02.26 , 21:00 LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
02.02.26 , 20:47 «Χάπι βιασμού»: Σύλληψη 38χρονου στην Ομόνοια με 107 γραμμάρια.
02.02.26 , 20:34 Citroën Racing: Δύσκολος αγώνας στο Μαϊάμι Formula E
02.02.26 , 20:17 Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε στην ΕΛ.ΑΣ. την πτήση για τη Φρανκφούρτη!
02.02.26 , 20:14 N. Πέραμος: «Δεν είχε πειράξει κανέναν» - Συγκλονίζει η μητέρα του 27χρονου
02.02.26 , 20:05 Cash or Trash: Θα καταφέρει ο παλαιοπώλης Δημήτρης να πουλήσει την αντλία;
02.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Βρήκε τα «Αντίθετα» ο Αντώνης - Εσύ θα τα καταφέρεις;
02.02.26 , 19:22 Ξένια GNTM: «Δεν είχα άλλη επιλογή από το να τα καταφέρω. Ήμουν στο μηδέν»
02.02.26 , 19:21 Κατερίνα Διδασκάλου: Το... γαλλικό της ηθοποιού στον «αέρα» του Στούντιο 4
02.02.26 , 19:19 Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας συνελήφθη ξανά, λίγο πριν τη δίκη του
Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνη
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
Τσικνοπέμπτη: Πότε πέφτει φέτος & τι συμβολίζει το έθιμο
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε στην ΕΛ.ΑΣ. την πτήση για τη Φρανκφούρτη!
Νίκος Πολυδερόπουλος: Η σύντροφός του πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο
Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Νορβηγία: Ο Γιος Της Πριγκίπισσας Συνελήφθη Πριν Τη Δίκη Του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε τον μεγαλύτερο γιο της πριγκίπισσας διαδόχου της Νορβηγίας , έπειτα από νέες καταγγελίες σε βάρος του, ενόψει, μάλιστα, της δίκης του αυτήν την εβδομάδα. Ο 29χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες βιασμού και άλλων εγκλημάτων. 

Νορβηγία: Κατηγορούμενος για τέσσερις βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας

Συγκεκριμένα, η αστυνομία έκανε γνωστοποίησε πως ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε-Μάριτ και θετός γιος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον, συνελήφθη χθες με την υποψία της πρόκλησης σωματικής βλάβης, απειλής με μαχαίρι και παραβίασης περιοριστικής εντολής. 

Σκάνδαλο στη Nορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ είχε σχέσεις με τον Επστάιν

Μετά τις τελευταίες κατηγορίες, η αστυνομία είπε πως θα ζητήσει από έναν δικαστή να παραμείνει ο Χόιμπι υπό κράτηση για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες. 

O Noρβηγός πρίγκιπας που κατηγορείται για βιασμούς

Ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι σε νεαρότερη ηλικία / Φωτογραφία αρχείου AP (Lise Aaserud)

Μέχρι στιγμής, παρέμενε ελεύθερος ενόψει της δίκης, που ξεκινά αύριο, για τέσσερις κατηγορίες βιασμού, όπως και για ενδοοικογενειακή βία, επίθεση και κατοχή ναρκωτικών.

Σε βάρος του θα ασκηθούν νέες διώξεις βάσει των τελευταίων καταγγελιών πέραν των 38 κατηγοριών που ήδη αντιμετωπίζει.

Ο δικηγόρος του απέφυγε να σχολιάσει τις νέες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σήμερα σε βάρος του. 

Ο διάδοχος του θρόνου της Νορβηγίας, πρίγκιπας Χάακον, και η διάδοχος πριγκίπισσα Μέττε-Μαρίτ

Ο διάδοχος του θρόνου της Νορβηγίας, πρίγκιπας Χάακον, και η διάδοχος πριγκίπισσα Μέττε-Μαρίτ φτάνουν στο Λονδίνο πριν από την στέψη του βασιλιά Κάρολου Γ’ / Φωτογραφία αρχείου AP (Kin Cheung)

Ο Χόιμπι δεν αποδέχεται την ενοχή του για τις κατηγορίες του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας, έχει, ωστόσο, παραδεχθεί μικρότερα εγκλήματα και σχεδιάζει να δώσει λεπτομερείς εξηγήσεις ενώπιον του δικαστηρίου, όπως έχει πει ο δικηγόρος του.

Η δίκη του αναμένεται να διαρκέσει έως τη 19η Μαρτίου. 

Η υπόθεση σε βάρος του Χόιμπι ξεκίνησε το 2024, όταν η αστυνομία τον κατονόμασε ως τον ύποπτο για άσκηση σωματικής βίας σε βάρος μιας γυναίκας με την οποία συνδεόταν ερωτικά. 

Σε μια ανακοίνωση στα ΜΜΕ, εκείνη την εποχή, ο Χόιμπι είχε παραδεχθεί πως άσκησε σωματική βία στη γυναίκα ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια κοκαΐνης και αλκοόλ και ότι είχε προκαλέσει φθορές στο διαμέρισμά της. Είχε πει πως λυπάται για τις πράξεις του. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
 |
PRIGKIPAS
 |
ΜΑΡΙΟΥΣ ΜΠΟΡΓΚ ΧΟΙΜΠΙ
 |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top