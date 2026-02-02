Τροχός της Τύχης: Βρήκε τα «Αντίθετα» ο Αντώνης - Εσύ θα τα καταφέρεις;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 2/2/2026 στο Star, ο Αντώνης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Μ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
Τα γράμματα της δεύτερης λέξης τον βοήθησαν πολύ, με τον Αντώνη να λύνει εύκολα τον γρίφο!
Θα είσαι το ίδιο αποτελεσματικός/η; Προσπάθησε τώρα!
