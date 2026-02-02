Τροχός της Τύχης: Βρήκε τα «Αντίθετα» ο Αντώνης - Εσύ θα τα καταφέρεις;

Τον βοήθησαν πολύ τα γράμματα της δεύτερης λέξης

02.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Βρήκε τα «Αντίθετα» ο Αντώνης - Εσύ θα τα καταφέρεις;
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 2/2/2026 στο Star, ο Αντώνης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Βρήκε τα «Αντίθετα» ο Αντώνης - Εσύ θα τα καταφέρεις;

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Μ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.     

Τροχός της τύχης: Τα Αντίθετα μπλόκαραν τον Περικλή - Εσύ πώς θα τα πας;

Τροχός της Τύχης: Βρήκε τα «Αντίθετα» ο Αντώνης - Εσύ θα τα καταφέρεις;

Τα γράμματα της δεύτερης λέξης τον βοήθησαν πολύ, με τον Αντώνη να λύνει εύκολα τον γρίφο! 

Τροχός της τύχης: Δύσκολος ο γρίφος για τη Μαρίτα - Εσύ πώς θα τα πας;

Θα είσαι το ίδιο αποτελεσματικός/η; Προσπάθησε τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
