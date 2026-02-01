Νίκος Πολυδερόπουλος: Η σύντροφός του πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο

Δείτε όσα είπε ο Νίκος Πολυδερόπουλος στο Καλύτερα Δε Γίνεται

Εξιτήριο από το μαιευτήριο πήραν το μεσημέρι της Κυριακής 1η Φεβρουαρίου ο Νίκος Πολυδερόπουλος με τη σύντροφό του Βαλασία Συμιακού και τον νεογέννητο γιο τους.

Το ζευγάρι πριν μερικής ημέρες υποδέχτηκε στον κόσμο τον γιο του, που ήρθε για να συμπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τον έρωτά τους. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ηθοποιός με ανάρτηση που έκανε το απόγευμα του Σαββάτου στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Καλώς ήρθες στον κόσμο μας», έγραψε ο Νίκος Πολυδερόπουλος στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Νίκου Πολυδερόπουλου

Κατά την έξοδό τους από το μαιευτήριο ο Νίκος Πολυδερόπουλος κι η Βαλασία Συμιακού έλαμπαν από ευτυχία και πλέον είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στο σπίτι τους για να απολαύσουν το νέο κεφάλαιο που άνοιξε στη ζωή τους.

«Είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Ήμουν μέσα στη γέννα. Πραγματικά υποκλίνομαι στη γενναιότητα που έχουν οι γυναίκες και στη δύναμη ψυχής που έχουν για να φέρουν στον κόσμο έναν άνθρωπο. Ξεκινάει ένα ταξίδι χαράς. Η αϋπνία έχει ξεκινήσει ήδη. Θα κάνουμε γάμο και βάπτιση μαζί προς το καλοκαίρι και λίγο πιο μετά», δήλωσε ο Νίκος Πολυδερόπουλος στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται, κατά την έξοδό τους από το μαιευτήριο.

Το ζευγάρι μετρά έξι χρόνια κοινής πορείας ωστόσο έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή.