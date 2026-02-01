TractioN: Δείτε το Parking Challenge του Χρήστου Μοίρα - Πώς τα πήγε ο σεφ;

Τον chef Χρήστο Μοίρα, που αναδείχθηκε από τη συμμετοχή του στο MasterChef, υποδέχτηκε ο Κώστας Στεφανής στο τελευταίο επεισόδιο του TractioN. Κι επειδή ο σεφ δε θα μπορούσε να κάνει μια απλή, συνηθισμένη και προβλέψιμη εμφάνιση, πήγε στην εκπομπή με το δικό του προσωπικό όχημα, το ολοκαίνουργιο FIRΕFLY!

Ο Χρήστος Μοίρας συμμετείχε στο Parking Challenge του TractioN

Σε ό,τι αφορά στο ίδιο το FIRΕFLY, πρόκειται σαφώς για την πιο ελκυστική, την πιο συναρπαστική… πυγολαμπίδα της σημερινής αυτοκίνησης! Ακόμη κι η επιλογή του ονόματός του (Firefly σημαίνει πυγολαμπίδα στα αγγλικά) αποκαλύπτει τον πραγματικό του χαρακτήρα: ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, με εμφάνιση που αποτελεί τον ορισμό της συμπάθειας με την πρώτη ματιά, αλλά και τεχνικά χαρακτηριστικά που εντυπωσιάζουν.

Εννοείται ότι ο νεαρός σεφ αποδέχτηκε την πρόκληση κι έκανε το Parking Challenge. «Πάμε να σπάσουμε όλα τα ρεκόρ παρκαρίσματος τώρα. Έχω και όλα τα συστήματα βέβαια, δεν ξέρω αν είναι δίκαιο, όλες τις κάμερες ανοιχτές» είπε ο Χρήστος δηλώνοντας έτοιμος, ωστόσο δεν τα πήγε πολύ καλά, αφήνοντας μεγάλη απόσταση από τους κώνους.

TractioN: Ο Χρήστος Μοίρας συγκέντρωσε 55.89 βαθμούς στο σύνολο

