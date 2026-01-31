Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος

Βαρύ πένθος για τη «βασίλισσα της νύχτας»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.01.26 , 13:37 Στέγη: Έρχεται και πρόγραμμα ανέγερσης σπιτιών σε εκτάσεις Δημοσίου
31.01.26 , 12:35 Έρχεται η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης
31.01.26 , 12:15 Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος
31.01.26 , 11:42 Κατερίνα Καραβάτου: Φερεντίνος & Κορδώνης της έκαναν έκπληξη στον «αέρα»
31.01.26 , 11:24 Ίμια: Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη συμπλήρωση 30 ετών και τους πεσόντες
31.01.26 , 11:10 Καμπανάκι σε Ολυμπιακό από τη Γερμανία - Ατάκα-φωτιά από Μπάγερ Λεβερκούζεν
31.01.26 , 10:50 Γνωστός ηθοποιός: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»
31.01.26 , 10:35 Καιρός: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων από την ΕΜΥ!
31.01.26 , 10:30 «Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
31.01.26 , 10:21 Πρεμιέρα για την Κατερίνα Καραβάτου - Τα συγκινητικά πρώτα λόγια
31.01.26 , 10:04 Προς το Ιράν η αρμάδα των ΗΠΑ – Τα σενάρια για πλήγματα
31.01.26 , 09:26 Χαλκίδα: Τεράστια συμπλοκή με μαχαιριές  και τραυματίες
31.01.26 , 09:05 Nissan: Έβαλε φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου
31.01.26 , 09:03 Καίτη Λαμπροπούλου: Ο θάνατος του συζύγου της & οι ταινίες δίπλα στην Αλίκη
31.01.26 , 08:25 Λόρα: H στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο στην Ομόνοια για Γερμανία
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Γνωστός ηθοποιός: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Φωτεινή Πετρογιάννη: «Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα από την Ε. Βουλγαράκη»
«Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε ρεπορτάζ για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη από την εκπομπή Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά τα προβλήματα με την υγεία της, η Ζωζώ Σαπουντζάκη περνάει ακόμα πιο δύσκολες στιγμές, αφού ο επί 27 χρόνια σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος, άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή.

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος

Το ζευγάρι ήταν μαζί σχεδόν τρεις δεκαετίες, με τον εκλιπόντα να στέκεται δίπλα της σε κάθε στιγμή και να μιλάεο για εκείνη με πολύ τρυφερά και όμορφα λόγια στις κατά καιρούς δηλώσεις του.

Εξιτήριο για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ενοχλημένη με όσους έλεγαν ότι απεβίωσε

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ανιψιός του μέσα από ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook, γράφοντας: «Όλα ωραία μόνο που κάνανε κόντρες για το ποιος? θα φύγει πρώτος για το μακρινό ταξίδι!! και μαντέψτε ……….. μόλις κέρδισε ο Αγαπημένος μου θείος ΕΦΥΓΕ ΠΡΩΤΟΣ!!!!!».

Σε παλιότερη συνέντευξή του ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος είχε δηλώσει για τη «βασίλισσα της νύχτας»: «Δεν είναι μόνο η αγάπη που έχουμε, είναι το δέσιμο που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε ένα. Νιώθω πολύ ευχάριστα που με θέλει δίπλα της, είναι ωραία η ζωή μας με τη Ζωζώ.

Ζωζώ Σαπουντζάκη: O κρυφός έρωτας με τον Αλέξανδρο Ωνάση

Το Μόνο που σε κοιτώ λιώνω είναι ένα τραγούδι της που με συγκινεί πολύ. Ό,τι τραγούδι και να μου πει, ό,τι και να κάνει το απολαμβάνω, και τον Εθνικό Ύμνο να πει, θα το χαρώ. Μόνο που με κοιτάει η Ζωζώ, γεμίζει από ευχαρίστηση, το πρόσωπό της λάμπει, και η ψυχή της φαντάζομαι για να είναι τόσο χαρούμενη.

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος

Η Ζωζώ είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Ή Ζωζώ ή Πύρρος, είναι το ίδιο, σαν να έχουμε μια σύνδεση εσωτερική. Είμαστε πάντα μαζί. Ένας άνθρωπος που έχει δεθεί τόσο με κάποιον άλλον, πάντα φροντίζει για το καλό του άλλου. Όταν υπάρχει αγάπη, το μόνο που θες είναι να περνά ο άνθρωπός σου καλά και να τον φροντίζεις».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΖΩ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ
 |
ΠΥΡΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top