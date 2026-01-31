Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος

Μετά τα προβλήματα με την υγεία της, η Ζωζώ Σαπουντζάκη περνάει ακόμα πιο δύσκολες στιγμές, αφού ο επί 27 χρόνια σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος, άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή.

Το ζευγάρι ήταν μαζί σχεδόν τρεις δεκαετίες, με τον εκλιπόντα να στέκεται δίπλα της σε κάθε στιγμή και να μιλάεο για εκείνη με πολύ τρυφερά και όμορφα λόγια στις κατά καιρούς δηλώσεις του.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ανιψιός του μέσα από ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook, γράφοντας: «Όλα ωραία μόνο που κάνανε κόντρες για το ποιος? θα φύγει πρώτος για το μακρινό ταξίδι!! και μαντέψτε ……….. μόλις κέρδισε ο Αγαπημένος μου θείος ΕΦΥΓΕ ΠΡΩΤΟΣ!!!!!».

Σε παλιότερη συνέντευξή του ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος είχε δηλώσει για τη «βασίλισσα της νύχτας»: «Δεν είναι μόνο η αγάπη που έχουμε, είναι το δέσιμο που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε ένα. Νιώθω πολύ ευχάριστα που με θέλει δίπλα της, είναι ωραία η ζωή μας με τη Ζωζώ.

Το Μόνο που σε κοιτώ λιώνω είναι ένα τραγούδι της που με συγκινεί πολύ. Ό,τι τραγούδι και να μου πει, ό,τι και να κάνει το απολαμβάνω, και τον Εθνικό Ύμνο να πει, θα το χαρώ. Μόνο που με κοιτάει η Ζωζώ, γεμίζει από ευχαρίστηση, το πρόσωπό της λάμπει, και η ψυχή της φαντάζομαι για να είναι τόσο χαρούμενη.

Η Ζωζώ είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Ή Ζωζώ ή Πύρρος, είναι το ίδιο, σαν να έχουμε μια σύνδεση εσωτερική. Είμαστε πάντα μαζί. Ένας άνθρωπος που έχει δεθεί τόσο με κάποιον άλλον, πάντα φροντίζει για το καλό του άλλου. Όταν υπάρχει αγάπη, το μόνο που θες είναι να περνά ο άνθρωπός σου καλά και να τον φροντίζεις».