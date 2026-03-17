Σεισμός 4,1 Ρίχτερ Ιωάννινα: Εργάτης απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Σημειώθηκε κατολίσθηση σε οδικό έργο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 17.03.26, 14:15
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στα Ιωάννινα, προκαλώντας κατολίσθηση.
  • Ένας εργάτης εγκλωβίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
  • Η κατολίσθηση συνέβη στην περιοχή του Κλειστού, Δήμος Νικολάου Σκουφά Άρτας.
  • Δυνάμεις διάσωσης, Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ κινητοποιήθηκαν για την επιχείρηση.
  • Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 13 χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων.

Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι στα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί κατολίσθηση και να εγκλωβιστεί ένας εργάτης, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατολίσθηση σημειώθηκε στην περιοχή του Κλειστού στον Δήμο Νικολάου Σκουφά Άρτας. Ο εργάτης εκτελούσε εργασίες σε οδικό δίκτυο και παγιδεύτηκε κάτω από όγκους χωμάτων. 

Σεισμός τώρα στη Θεσπρωτία

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν δυνάμεις διάσωσης στην Άρτα. 

Το ατύχημα συνέβη σε σημείο πριν την είσοδο του χωριού Κλειστό, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τον εργάτη. 

Δυνατός σεισμός στην Ευρυτανία - Αισθητός σε πολλές περιοχές

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμάκια της ΕΜΑΚ, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι συνάδελφοί του και κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν με κάθε μέσο να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Σημειώνεται ότι το επίκεντρο του σεισμού σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ήταν 13 χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό του βάθος ήταν 11,9 χλμ.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΣΕΙΣΜΟΣ
 |
ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ
 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 |
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top