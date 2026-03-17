Σεισμός 4,1 Ρίχτερ Ιωάννινα: Εργάτης απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι στα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί κατολίσθηση και να εγκλωβιστεί ένας εργάτης, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατολίσθηση σημειώθηκε στην περιοχή του Κλειστού στον Δήμο Νικολάου Σκουφά Άρτας. Ο εργάτης εκτελούσε εργασίες σε οδικό δίκτυο και παγιδεύτηκε κάτω από όγκους χωμάτων.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν δυνάμεις διάσωσης στην Άρτα.
Το ατύχημα συνέβη σε σημείο πριν την είσοδο του χωριού Κλειστό, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τον εργάτη.
Δυνατός σεισμός στην Ευρυτανία - Αισθητός σε πολλές περιοχές
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμάκια της ΕΜΑΚ, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι συνάδελφοί του και κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν με κάθε μέσο να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.
Σημειώνεται ότι το επίκεντρο του σεισμού σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ήταν 13 χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό του βάθος ήταν 11,9 χλμ.