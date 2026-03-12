Δυνατός σεισμός στην Ευρυτανία - Αισθητός σε πολλές περιοχές

Η εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

12.03.26 , 12:23 Δυνατός σεισμός στην Ευρυτανία - Αισθητός σε πολλές περιοχές
Αισθητός σε αρκετές περιοχές ο σεισμός 4,8 ρίχτερ στην Ευρυτανία / Βίντεο Σκάι
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ευρυτανία το πρωί της Πέμπτης.
  • Το επίκεντρο του σεισμού ήταν το Ραπτόπουλο Ευρυτανίας, με εστιακό βάθος 13,7 χλμ.
  • Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.
  • Αρχικά, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ανέφερε σεισμό 4,7 Ρίχτερ με επίκεντρο το Ανθηρό Καρδίτσας.
  • Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν αργότερα.

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Ευρυτανία, που έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. 

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση ήταν μεγέθους 4,8 Ρίχτερ και είχε επίκεντρο το Ραπτόπουλο Ευρυτανίας. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 13,7 χλμ.

Σεισμός τώρα στην Ευρυτανία

Νωρίτερα, η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου έκανε λόγο για σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 Ρίχτερ με επίκεντρο το Ανθηρό Καρδίτσας. 

Σεισμός τώρα στην Καρδίτσα

Περισσότερα σε λίγο... 

ΣΕΙΣΜΟΣ
 |
ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ
 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
