Δυνατός σεισμός στην Ευρυτανία - Αισθητός σε πολλές περιοχές

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Ευρυτανία, που έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση ήταν μεγέθους 4,8 Ρίχτερ και είχε επίκεντρο το Ραπτόπουλο Ευρυτανίας. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 13,7 χλμ.
Νωρίτερα, η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου έκανε λόγο για σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 Ρίχτερ με επίκεντρο το Ανθηρό Καρδίτσας.
