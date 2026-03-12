Skoda Motorsport: Γιορτάζει 125 χρόνια αγωνιστικής κληρονομιάς

Όλοι οι σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία της Skoda Motorsport

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.03.26 , 14:05 Νέο Ford Puma Gen-E Van: Ηλεκτρική λύση για τους επαγγελματίες
12.03.26 , 14:01 Κρήτη: «Τον άφησαν να φύγει για να σκοτώσει το κορίτσι μας»
12.03.26 , 13:59 Λασκαράκη για Σουλτάτο: «Χαρακτήρας ισοπεδωτικός-Δεν περιγράφεται με λόγια»
12.03.26 , 13:24 Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Παράνομη ενέργεια, οι Patriot στην Κάρπαθο»
12.03.26 , 13:22 Σάσα Βεζένκοφ – Νικόλ Ελευθεριάδου: Χώρισαν μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης
12.03.26 , 13:10 MasterChef: Ο Άρης θέλει να γνωρίσει τα κορίτσια της άλλης μπριγάδας!
12.03.26 , 13:05 Skoda Motorsport: Γιορτάζει 125 χρόνια αγωνιστικής κληρονομιάς
12.03.26 , 13:02 Γιατί είναι σημαντικές οι βιώσιμες συσκευές στο νοικοκυριό;
12.03.26 , 12:48 Ιωάννα Τούνη: To ελαφρύ απογευματινό γεύμα με πέντε μόνο υλικά
12.03.26 , 12:31 Πώς να φτιάξετε λαχταριστό σπιτικό γαλακτομπούρεκο με σιρόπι πορτοκάλι
12.03.26 , 12:28 Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Συγκλονίστηκα με τον χαμό του Γιώργου Μαρίνου»
12.03.26 , 12:23 Δυνατός σεισμός στην Ευρυτανία - Αισθητός σε πολλές περιοχές
12.03.26 , 12:23 Δάκρυσε η Ασημακοπούλου μιλώντας για τον Τσιρίλο: «Έχω τρομερές ενοχές»
12.03.26 , 12:20 Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
12.03.26 , 12:07 Παναγιώτης Στάθης: «Πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί η αλήθεια»
Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
MasterChef Trailer: Ποια προσπάθεια θα βαθμολογηθεί με 3/10;
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Πώς θα επηρεάσει η είσοδος της Σελήνης στον Αικόκερω τα 12 ζώδια;
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
MasterChef: Από την ηττημένη μπριγάδα θα είναι όλοι υποψήφιοι για αποχώρηση
Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Skoda Motorsport: Γιορτάζει 125 χρόνια αγωνιστικής κληρονομιάς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εδώ και 125 χρόνια, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Skoda. Στη διάρκεια αυτής της ξεχωριστής διαδρομής, η αγωνιστική δράση δεν συνέβαλε μόνο στην εξέλιξη των αυτοκινήτων παραγωγής και στην κατάκτηση σημαντικών διακρίσεων, αλλά και στη δημιουργία δυνατών στιγμών για τους φίλους του σπορ, σε ειδικές διαδρομές και πίστες σε όλο τον κόσμο.

Skoda Motorsport: Γιορτάζει 125 χρόνια αγωνιστικής κληρονομιάς

Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, η Skoda Motorsport απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους, στους οδηγούς, στους συνεργάτες και σε όλους όσοι υπήρξαν μέρος της αγωνιστικής της ιστορίας.

Skoda Motorsport: Γιορτάζει 125 χρόνια αγωνιστικής κληρονομιάς
Το αγωνιστικό DNA της Skoda μεταφέρεται και στα αυτοκίνητα παραγωγής. Παράλληλα με τα μοντέλα καθημερινής χρήσης, οι εκδόσεις Monte Carlo αντλούν έμπνευση από τον κόσμο των αγώνων, ενώ οι εκδόσεις υψηλών επιδόσεων RS συνεχίζουν μια παράδοση που συνδέεται άμεσα με το “rally sport”, από όπου προέρχεται και η ονομασία RS.

Skoda Motorsport: Γιορτάζει 125 χρόνια αγωνιστικής κληρονομιάς

Η συμπλήρωση 125 χρόνων αποτελεί ένα κορυφαίο ορόσημο για τη Skoda Motorsport. Ωστόσο, ένας από τους βασικούς κανόνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι ότι καμία επιτυχία του παρελθόντος δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Οι νίκες αξίζει να γιορτάζονται, αλλά το βλέμμα πρέπει πάντα να μένει στραμμένο μπροστά. Και ακριβώς αυτό κάνει η Skoda Motorsport: συνεχίζει την πορεία της με την ίδια αποφασιστικότητα, το ίδιο πάθος και την ίδια φιλοδοξία που τη χαρακτηρίζουν εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Skoda Motorsport: Γιορτάζει 125 χρόνια αγωνιστικής κληρονομιάς
Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία της Skoda Motorsport
1901 – Ο Narcis Podsedníček συμμετέχει στον αγώνα Παρίσι–Βερολίνο με τη μοτοσυκλέτα Laurin & Klement Slavia B
1905 – Ο Václav Vondřich κατακτά έναν ανεπίσημο παγκόσμιο τίτλο με τη Laurin & Klement CCR
1906 – Τέσσερα Laurin & Klement Voiturette B συμμετέχουν στον αγώνα Βιέννη–Γκρατς–Βιέννη, με τον συνιδρυτή Václav Klement να τερματίζει τρίτος
1936 – Το πλήρωμα Pohl–Hausmann κατακτά τη δεύτερη θέση στην κατηγορία του με Skoda Popular στο Rallye Monte-Carlo
1950 – Το πλήρωμα Bobek–Netušil συμμετέχει με Skoda Sport στις 24 Ώρες του Le Mans
1961 – Ο Esko Keinänen κερδίζει την κατηγορία του στο Rallye Monte-Carlo με Octavia Touring Sport, επίδοση που επαναλαμβάνει και το 1962

Skoda Motorsport: Γιορτάζει 125 χρόνια αγωνιστικής κληρονομιάς
1977 – Διπλή νίκη κατηγορίας για τα πληρώματα Blahna–Hlávka και Zapadlo–Motal με Skoda 130 RS στο Rallye Monte-Carlo
1981 – Η Skoda 130 RS κατακτά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού
1991 – Ξεκινά η εποχή του Favorit, με το πλήρωμα Sibera–Gross να κερδίζει την κατηγορία A5 στο Rallye Monte-Carlo, επιτυχία που επαναλαμβάνεται για τρία ακόμη χρόνια
2015 – Το Fabia Rally2 κατακτά τον τίτλο κατασκευαστών στο WRC2, επιτυχία που επαναλαμβάνεται για τρεις ακόμη σεζόν. Τίτλους οδηγών κατακτούν οι Esapekka Lappi (2016), Pontus Tidemand (2017), Jan Kopecký (2018) και Pierre-Louis Loubet (2019)
2021 – Ο Andreas Mikkelsen κατακτά τους τίτλους WRC2 και ERC με το Fabia Rally2 evo
2022 – Ο Emil Lindholm κατακτά τον τίτλο WRC2 με Fabia Rally2 evo
2023 – Ο Andreas Mikkelsen κατακτά δεύτερο τίτλο WRC2 με το Fabia RS Rally2

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SKODA
 |
SKODA MOTORSPORT
 |
ΙΣΤΟΡΙΑ 125 ΧΡΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top