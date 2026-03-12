Skoda Motorsport: Γιορτάζει 125 χρόνια αγωνιστικής κληρονομιάς

Εδώ και 125 χρόνια, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Skoda. Στη διάρκεια αυτής της ξεχωριστής διαδρομής, η αγωνιστική δράση δεν συνέβαλε μόνο στην εξέλιξη των αυτοκινήτων παραγωγής και στην κατάκτηση σημαντικών διακρίσεων, αλλά και στη δημιουργία δυνατών στιγμών για τους φίλους του σπορ, σε ειδικές διαδρομές και πίστες σε όλο τον κόσμο.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, η Skoda Motorsport απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους, στους οδηγούς, στους συνεργάτες και σε όλους όσοι υπήρξαν μέρος της αγωνιστικής της ιστορίας.



Το αγωνιστικό DNA της Skoda μεταφέρεται και στα αυτοκίνητα παραγωγής. Παράλληλα με τα μοντέλα καθημερινής χρήσης, οι εκδόσεις Monte Carlo αντλούν έμπνευση από τον κόσμο των αγώνων, ενώ οι εκδόσεις υψηλών επιδόσεων RS συνεχίζουν μια παράδοση που συνδέεται άμεσα με το “rally sport”, από όπου προέρχεται και η ονομασία RS.

Η συμπλήρωση 125 χρόνων αποτελεί ένα κορυφαίο ορόσημο για τη Skoda Motorsport. Ωστόσο, ένας από τους βασικούς κανόνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι ότι καμία επιτυχία του παρελθόντος δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Οι νίκες αξίζει να γιορτάζονται, αλλά το βλέμμα πρέπει πάντα να μένει στραμμένο μπροστά. Και ακριβώς αυτό κάνει η Skoda Motorsport: συνεχίζει την πορεία της με την ίδια αποφασιστικότητα, το ίδιο πάθος και την ίδια φιλοδοξία που τη χαρακτηρίζουν εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.



Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία της Skoda Motorsport

1901 – Ο Narcis Podsedníček συμμετέχει στον αγώνα Παρίσι–Βερολίνο με τη μοτοσυκλέτα Laurin & Klement Slavia B

1905 – Ο Václav Vondřich κατακτά έναν ανεπίσημο παγκόσμιο τίτλο με τη Laurin & Klement CCR

1906 – Τέσσερα Laurin & Klement Voiturette B συμμετέχουν στον αγώνα Βιέννη–Γκρατς–Βιέννη, με τον συνιδρυτή Václav Klement να τερματίζει τρίτος

1936 – Το πλήρωμα Pohl–Hausmann κατακτά τη δεύτερη θέση στην κατηγορία του με Skoda Popular στο Rallye Monte-Carlo

1950 – Το πλήρωμα Bobek–Netušil συμμετέχει με Skoda Sport στις 24 Ώρες του Le Mans

1961 – Ο Esko Keinänen κερδίζει την κατηγορία του στο Rallye Monte-Carlo με Octavia Touring Sport, επίδοση που επαναλαμβάνει και το 1962



1977 – Διπλή νίκη κατηγορίας για τα πληρώματα Blahna–Hlávka και Zapadlo–Motal με Skoda 130 RS στο Rallye Monte-Carlo

1981 – Η Skoda 130 RS κατακτά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού

1991 – Ξεκινά η εποχή του Favorit, με το πλήρωμα Sibera–Gross να κερδίζει την κατηγορία A5 στο Rallye Monte-Carlo, επιτυχία που επαναλαμβάνεται για τρία ακόμη χρόνια

2015 – Το Fabia Rally2 κατακτά τον τίτλο κατασκευαστών στο WRC2, επιτυχία που επαναλαμβάνεται για τρεις ακόμη σεζόν. Τίτλους οδηγών κατακτούν οι Esapekka Lappi (2016), Pontus Tidemand (2017), Jan Kopecký (2018) και Pierre-Louis Loubet (2019)

2021 – Ο Andreas Mikkelsen κατακτά τους τίτλους WRC2 και ERC με το Fabia Rally2 evo

2022 – Ο Emil Lindholm κατακτά τον τίτλο WRC2 με Fabia Rally2 evo

2023 – Ο Andreas Mikkelsen κατακτά δεύτερο τίτλο WRC2 με το Fabia RS Rally2