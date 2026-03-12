Ιωάννα Τούνη: To ελαφρύ απογευματινό γεύμα με πέντε μόνο υλικά

Δείτε πώς διατηρεί η διάσημη influencer την καταπληκτική σιλουέτα της

12.03.26 , 12:48 Ιωάννα Τούνη: To ελαφρύ απογευματινό γεύμα με πέντε μόνο υλικά
Fitness
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP & Instagram
Η Ιωάννα Τούνη πιστεύει πολύ στην ισορροπημένη διατροφή και αυτό φαίνεται από την εκπλητική σιλουέτα της. Αυτή τη φορά, μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της το ελαφρύ απογευματινό γεύμα που ετοίμασε, το οποίο δημοσίευσε στο Instagram.

Το πρωινό της Ιωάννας Τούνη: Έτσι κρατά τη σιλουέτα της

Όπως βλέπουμε, στο πιάτο που έφτιαξε, πρόσθεσε μαρούλι, κοτόπουλο, καλαμπόκι, ελιές και ντοματίνια. Καθένα από αυτά τα συστατικά προσφέρει διαφορετικά και ποικίλα οφέλη στον οργανισμό.

Δείτε το story της Ιωάννας Τούνη στο Instagram:

Ιωάννα Τούνη: To ελαφρύ απογευματινό γεύμα με πέντε μόνο υλικά

Ας δούμε τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν αυτές οι τροφές στην υγεία μας.  

Κοτόπουλο

Μία τροφή με χαμηλά λιπαρά και θερμίδες, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, που το καθιστά σημαντικό σύμμαχο για τη διατήρηση του σωματικού βάρους. Επιπρόσθετα, το κοτόπουλο είναι πλούσιο σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες, ενώ παράλληλα μειώνει το στρες και βελτιώνει τη διάθεση, λειτουργώντας ως φυσικό αντι-καταθλιπτικό. 

Οι 10 κορυφαίες τροφές, εκτός από το γάλα, που είναι πλούσιες σε ασβέστιο

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι όταν επιλέγετε να εντάξετε στη διατροφή σας το κοτόπουλο, ενισχύεται αυτόματα ο μεταβολισμός, προστατεύεται το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται η υγεία των δοντιών και των οστών, αφού το κοτόπουλο είναι μία τροφή πλούσια σε φώσφορο.

Μαρούλι

Εκτός από μία τροφή υψηλή σε θρεπτικά συστατικά, το μαρούλι περιέχει βιταμίνες Α και C, οι οποίες είναι ευεργετικές όσον αφορά στην υγεία των ματιών. 

Είναι μία τροφή με λίγες θερμίδες και υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Το μαρούλι ενισχύει το ανοσοποιητικό, έχει αντιοξειδωτικές δράσεις, ενώ λόγω των φυτικών ινών προκαλεί κορεσμό, βοηθώντας στη διαχείριση του βάρους και την πρόληψη της δυσκοιλιότητας.

Καλαμπόκι

Το καλαμπόκι είναι μια θρεπτική τροφή, πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες (A, C, B) και αντιοξειδωτικά (λουτεΐνη, ζεαξανθίνη), που ενισχύει την υγεία των ματιών, βελτιώνει την πέψη, παρέχει ενέργεια και προστατεύει το καρδιαγγειακό σύστημα.

Επιπρόσθετα, λόγω των φυτικών ινών που περιέχονται στο καλάμπόκι, προκαλεί γρήγορα το αίσθημα κορεσμού, με αποτέλεσμα να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διατήρηση του βάρους.

Ελιές

Οι ελιές προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία, καθώς είναι πλούσιες σε μονοακόρεστα λιπαρά (ελαϊκό οξύ), αντιοξειδωτικά (βιταμίνη Ε) και φυτικές ίνες.

Περιέχουν σίδηρο, ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, φώσφορο και ιώδιο, ενώ είναι εξαιρετικός σύμματος για την υγεία του δέρματος και των μαλλιών, λόγω της βιταμίνης Ε και των λιπαρών οξέων που περιέχουν. 
Τέλος, οι ελιές βελτιώνουν την καρδιαγγειακή υγεία, μειώνουν την «κακή» χοληστερόλη, καταπολεμούν τις φλεγμονές και προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες. 

Ντοματίνια

Τα ντοματίνια είναι εξαιρετικά θρεπτικά, πλούσια σε λυκοπένιο, βιταμίνες A, C, E, κάλιο και φυτικές ίνες. Προσφέρουν ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία, ενισχύουν την υγεία της καρδιάς, προστατεύουν το δέρμα από τον ήλιο και βοηθούν στην απώλεια βάρους λόγω των λίγων θερμίδων τους. Η κατανάλωση με ελαιόλαδο αυξάνει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. 

