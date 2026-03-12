Σάσα Βεζένκοφ – Νικόλ Ελευθεριάδου: Χώρισαν μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης

Ο Σάσα Βεζένκοφ και η Νικόλ Ελευθεριάδου χώρισαν μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης.

Ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού και η πρώην πολίστρια τράβηξαν χωριστούς δρόμους τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ έχουν διαγράψει από τα social media όλες τις κοινές τους φωτογραφίες, όπως μετέφερε η Φαίη Φώτου στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Η δημοσιογράφος ήρθε σε επικοινωνία με τη Νικόλ Ελευθεριάδου, η οποία επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση και επεσήμανε ότι είναι καλά αλλά δε θέλει να προχωρήσει σε άλλο σχόλιο. Μάλιστα, όπως τόνισε η Φαίη Φώτου, η πρώην πολίστρια ασχολείται τώρα με τα τουριστικά.

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει τη συζήτηση για το ενδεχόμενο να μετακόμιζα στις ΗΠΑ και μεταξύ μας μιλάμε πολύ ανοιχτά για αυτά τα θέματα. Έχω ξεκαθαρίσει ότι την καριέρα μου δεν θα τη σταματούσα για τίποτα άλλο πέρα από το αν θα ήθελα εγώ. Για κανέναν άλλο δεν θα έβαζα τέλος σε κάτι που μου αρέσει, μόνο αν το θελήσω εγώ.

Για να πω την αλήθεια πέρασε πολύ εύκολα η περίοδος που ήμασταν μακριά, γιατί είναι στην Ελλάδα τώρα. Θεωρώ πως αν όλα τα συναισθήματα είναι αληθινά, υπάρχει σεβασμός, εμπιστοσύνη και επικοινωνία, όλα μπορούν να συμβούν. Βέβαια κάνουμε σχέδια για το μέλλον, ποιος δεν κάνει με τον άνθρωπό του; Στις μέρες μας υπάρχουν πολλοί πειρασμοί, το κινητό μόνο αν ανοίξεις θα δεις χίλια πρόσωπα αλλά το θέμα είναι τι νιώθεις» είχε εξομολογηθεί τον Ιούνιο του 2024 στο Πρωινό του ΑΝΤ1.