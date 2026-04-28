Εννέα χρόνια πέρασαν από τον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού Στάθη Ψάλτη και ο αδελφικός του φίλος, Θοδωρής Τρανούλης αποκάλυψε πως ο μεγάλος ηθοποιός είχε παράπονο γιατί δεν έβλεπε τα εγγόνια του, τις κόρες της μοναχοκόρης του Μαρίας οι οποίες είναι σήμερα ενήλικες.

Στάθης Ψάλτης/ φωτογραφία από NDP

«Μου έλεγε, «Θοδωρή θέλω να δω τα εγγόνια μου» και στο τέλος έγινε και τα είδε» αποκάλυψε ο επιστήθιος φίλος του ηθοποιού. Ο ίδιος εξέφρασε και ένα δικό του παράπονο σχετικά με τον μεγάλο μας ηθοποιό που πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες ανάμεσα σ’ αυτές: «Βασικά... Καλησπέρα σας», «Τρελός είμαι, ό, τι θέλω κάνω», «Κλεφτρόνι και Τζεντλεμαν» και άλλες πολλές.

«Έκλεισε εννέα χρόνια και κανείς δεν τον θυμήθηκε. Ξεχάστηκε και από τον χώρο της Τέχνης. Και τότε έφυγε δυσαρεστημένος. Ήταν ένας δοτικός άνθρωπος που του άρεσε να δίνει» αποκάλυψε στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Ο Στάθης Ψάλτης με τη σύζυγό του, Χριστίνα/ φωτογραφία από NDP

Ο τελευταίος χρόνος της ζωής του Στάθη Ψάλτη ήταν δύσκολος καθώς έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο. Όμως, όπως ισχυρίστηκε ο φίλος του, δεν ήταν μόνος σε αυτόν τον αγώνα αλλά είχε δίπλα του τη σύζυγό του Χριστίνα Ψάλτη η οποία στάθηκε δίπλα του «κερί αναμμένο».

«Δεν έφευγε λεπτό από το νοσοκομείο. Εκεί πλενόταν, εκεί κοιμόταν» τόνισε ο Θοδωρής Τρανούλης.

Ο γάμος του Στάθη Ψάλτη και της Χριστίνας Ψάλτης

Η Χριστίνα Ψάλτη γνώρισε τον Στάθη Ψάλτη όταν ήταν 17 ετών και παντρεύτηκαν το 2006. Η Χριστίνα έμεινε μαζί του μέχρι το τέλος της ζωής του και τον στήριξε μέχρι την τελευταία στιγμή. Μετά τον θάνατο του ηθοποιού το 2017, ξέσπασε μία διαμάχη ανάμεσα στη Χριστίνα και τον αδερφό του ηθοποιού Γιάννη Ρώτα ο οποίος κατηγόρησε τη σύζυγο του αδερφού του πως του φερόταν άσχημα όταν εκείνος ήταν στο νοσοκομείο ενώ εξέφρασε και την αντίρρησή του για την περιουσία που της άφησε στη διαθήκη του ο ηθοποιός.

«Ο Σταθούλης ήταν άρρωστος και τον βασάνιζε. Ξέρεις πόσες φορές την έδιωξε;" είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εφημερίδα.