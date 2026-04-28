Στάθης Ψάλτης: «Έφυγε με το παράπονο πως δεν έβλεπε το εγγόνι του»

Όσα αποκάλυψε ο επιστήθιος φίλος του, Θοδωρής Τρανούλης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.04.26 , 15:09 Ελένη Γερασιμίδου: «Παίρνω σύνταξη 1000 ευρώ, θεωρούμαι πλούσια»
28.04.26 , 15:02 Μουρτζούκου: Βίντεο Ντοκουμέντο Με Τον Παναγιωτάκη Μέσα Στο Πλυντήριο
28.04.26 , 14:55 Άγ. Δημήτριος: Προφυλακίστηκε ο 20χρονος- «Ήταν η κακιά στιγμή», υποστήριξε
28.04.26 , 14:49 Ζωή Κρονάκη: «Νιώθω ασφαλής δίπλα στον Τάσο Ιορδανίδη»
28.04.26 , 14:34 Διευθύντρια σχολείου έπεσε στο κενό - «Περνούσε δύσκολα στο σχολείο της»
28.04.26 , 14:30 Oι Megadeth διασκευάζουν Metallica επί σκηνής, ενόψει Release
28.04.26 , 14:18 Άση Μπήλιου: Η όψη Αφροδίτης – Πλούτωνα φέρνει ευκαιρίες σε έρωτα και χρήμα
28.04.26 , 14:11 Πολίτη: «Λες να μην ξαναμιλήσω με τη Βίσση; Το unfollow είναι παιδιάστικο»
28.04.26 , 14:00 Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο - Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη
28.04.26 , 13:49 Θα δούμε βιβλίο της Αγγελικής Νικολούλη στην τηλεόραση; Τι απαντά η ίδια
28.04.26 , 13:48 Με MVP Βεζένκοφ ξεκινάει τη μάχη για το Final 4, ο Ολυμπιακός
28.04.26 , 13:30 Masterchef: Τα αντίποινα του Μιχάλη στον Γιώργο και ο εκνευρισμός του
28.04.26 , 13:23 Ζήνα Κουτσελίνη: Γιατί υπογράφει πάντα μονοετές συμβόλαιο στην τηλεόραση
28.04.26 , 13:11 Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσο ετών έγινε;
28.04.26 , 12:48 Το «μυστικό» του Γιώργου για νόστιμες καραμελωμένες πανσέτες
Ζαχαρέα, Νίκα, Demy, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις σε fashion event
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
MasterChef 2026: Ποιοι από την κόκκινη μπριγάδα φόρεσαν μαύρη ποδιά;
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Πατέρας για δεύτερη φορά ο Ορφέας Αυγουστίδης - Έγκυος η σύζυγός του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εννέα χρόνια πέρασαν από τον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού Στάθη Ψάλτη και ο αδελφικός του φίλος, Θοδωρής Τρανούλης αποκάλυψε πως ο μεγάλος ηθοποιός είχε παράπονο γιατί δεν έβλεπε τα εγγόνια του, τις κόρες της μοναχοκόρης του Μαρίας οι οποίες είναι σήμερα ενήλικες. 

Στάθης Ψάλτης/ φωτογραφία από NDP 

Φίνου: «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω» – Ραγίζει καρδιές για τον Στάθη Ψάλτη

«Μου έλεγε, «Θοδωρή θέλω να δω τα εγγόνια μου» και στο τέλος έγινε και τα είδε» αποκάλυψε ο επιστήθιος φίλος του ηθοποιού. Ο ίδιος εξέφρασε και ένα δικό του παράπονο σχετικά με τον μεγάλο μας ηθοποιό που πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες ανάμεσα σ’ αυτές: «Βασικά... Καλησπέρα σας», «Τρελός είμαι, ό, τι θέλω κάνω», «Κλεφτρόνι και Τζεντλεμαν» και άλλες πολλές. 

«Έκλεισε εννέα χρόνια και κανείς δεν τον θυμήθηκε. Ξεχάστηκε και από τον χώρο της Τέχνης. Και τότε έφυγε δυσαρεστημένος. Ήταν ένας δοτικός άνθρωπος που του άρεσε να δίνει» αποκάλυψε στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Ο τελευταίος χρόνος της ζωής του Στάθη Ψάλτη ήταν δύσκολος καθώς έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο. Όμως, όπως ισχυρίστηκε ο φίλος του, δεν ήταν μόνος σε αυτόν τον αγώνα αλλά είχε δίπλα του τη σύζυγό του Χριστίνα Ψάλτη η οποία στάθηκε δίπλα του «κερί αναμμένο».

«Δεν έφευγε λεπτό από το νοσοκομείο. Εκεί πλενόταν, εκεί κοιμόταν» τόνισε ο Θοδωρής Τρανούλης. 

Ο γάμος του Στάθη Ψάλτη και της Χριστίνας Ψάλτης

Η Χριστίνα Ψάλτη γνώρισε τον Στάθη Ψάλτη όταν ήταν 17 ετών και παντρεύτηκαν το 2006. Η Χριστίνα έμεινε μαζί του μέχρι το τέλος της ζωής του και τον στήριξε μέχρι την τελευταία στιγμή. Μετά τον θάνατο του ηθοποιού το 2017, ξέσπασε μία διαμάχη ανάμεσα στη Χριστίνα και τον αδερφό του ηθοποιού Γιάννη Ρώτα ο οποίος κατηγόρησε τη σύζυγο του αδερφού του πως του φερόταν άσχημα όταν εκείνος ήταν στο νοσοκομείο ενώ εξέφρασε και την αντίρρησή του για την περιουσία που της άφησε στη διαθήκη του ο ηθοποιός.

«Ο Σταθούλης ήταν άρρωστος και τον βασάνιζε. Ξέρεις πόσες φορές την έδιωξε;" είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εφημερίδα. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΘΗΣ ΨΑΛΤΗΣ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top