Η Πηγή Δεβετζή άνοιξε την καρδιά της, μιλώντας για τη βαθιά της σχέση με την πίστη, αλλά και για τις δύσκολες στιγμές που την έκαναν να τη νιώσει ακόμη πιο έντονα στη ζωή της.

Η Ολυμπιονίκης αναφέρθηκε αρχικά στην επιλογή της να βαπτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό, όπως είχε γίνει και με τον Χριστό, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια εμπειρία με ιδιαίτερο συμβολισμό για την ίδια.

«Έχω επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσω δύο φορές στη ζωή μου και βρήκα την ευκαιρία να πάω στην Ιορδανία για να βαπτιστώ όπως τότε ο Χριστός. Και επειδή σώθηκα, αν θυμάστε του Αγίου Νικολάου από ατύχημα, που το αυτοκίνητό μου έγινε σμπαράλια, ενώ εγώ δεν έπαθα τίποτα, θεωρώ ότι κάθε χρόνο πρέπει να αναρτώ αυτές τις φωτογραφίες που έζησα και νομίζω ότι είχα την προστασία και του Θεού, εννοείται, και του Αγίου Νικολάου. Και ήθελα να το κάνω αυτό γιατί θεωρώ τη θρησκεία μας πολύ σημαντική, δηλαδή την πίστη τη θεωρώ πολύ σημαντική στη ζωή μας», είπε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star.

Το αυτοκίνητο μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα της Πηγής Δεβετζή

Παράλληλα, στάθηκε και στο σοβαρό τροχαίο που είχε σημειωθεί στις 6 Δεκεμβρίου στην Εγνατία Οδό, όταν το αυτοκίνητό της ανετράπη κοντά στο Παληό Καβάλας, σημειώνοντας πως η έκβαση του περιστατικού την έκανε να νιώσει ευγνωμοσύνη και προστασία.

Λίγο πριν από αυτές τις δηλώσεις, η Πηγή Δεβετζή είχε μοιραστεί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη βάπτισή της στον Ιορδάνη, συνοδεύοντάς τες με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα πίστης και ευγνωμοσύνης.

«Αισθάνομαι ότι κάθε χρόνο η πίστη μου προς τον Θεό γίνεται ακόμη πιο δυνατή κ τον δοξάζω γιατί είμαστε εδώ σε αυτή την γη ζωντανοί παρ όλες τος δυσκολίες που περνάμε … κ έτσι ανεβάζω κάθε χρόνο αυτές τις φωτογραφίες για να θυμάμαι την αξέχαστη εμπειρία μου στους Άγιους τόπους. Καλό Πάσχα κ Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο να χούμε υγεία κ αγάπη μεταξύ μας !! Αφήστε πίσω όσα σας πλήγωσαν κ ζητήστε συγνώμη απο τον εαυτό σας κ απο τον πλησίον σας !! Ο Θεός πάντα συγχωρεί !! Μόνο αγάπη κ πίστη. Είχα την τύχη να βρεθώ στα Ιεροσολυμα στον Πανάγιο τάφο κ να βαφτιστώ Χρυσοπηγή -Ολυμπιάδα στον Ιορδάνη ποταμό όπου βαπτίστηκε κ ο Χριστός απο τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία που σίγουρα θέλω να ξαναζήσω».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star