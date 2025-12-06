Πηγή Δεβετζή: Τροχαίο στην Εγνατία οδό- Αναποδογύρισε το όχημά της

Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.12.25 , 20:29 Η BMW... ζωγραφίζει
06.12.25 , 20:22 Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στην πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του
06.12.25 , 19:58 Ναυάγιο στα ανοιχτά της Κρήτης- Εντοπίστηκαν 18 νεκροί μετανάστες
06.12.25 , 19:04 Πηγή Δεβετζή: Τροχαίο στην Εγνατία οδό- Αναποδογύρισε το όχημά της
06.12.25 , 18:31 Θάσος: 50χρονη δέχτηκε επίθεση με σουγιά από τον πρώην σύζυγό της
06.12.25 , 18:08 Ford: Πως μπορείτε να το κάνετε ακόμη καλύτερο
06.12.25 , 17:57 «Ακούστηκε ότι o Άγγελος Λάτσιος ήταν άρρωστος, δεν ήταν άρρωστο το παιδί!»
06.12.25 , 17:28 Ετεοκλής Παύλου: «Με πείραξε που ο Λιάγκας είπε τη φράση "ζωντανός-νεκρός"»
06.12.25 , 17:08 Με Ταρέμι, Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός - Η 11άδα για ΟΦΗ
06.12.25 , 17:03 Kακοκαιρία: Yποχωρούν τα ισχυρά φαινόμενα - Πότε σταματούν οι βροχές
06.12.25 , 17:00 Ζάκυνθος: Νεκρό 2χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου της οικογένειας
06.12.25 , 16:46 Χάρης Ρώμας: Η μητέρα του τον χειροκρότησε στη θεατρική του πρεμιέρα
06.12.25 , 15:21 Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον Γιώργο Λιάγκα»
06.12.25 , 14:48 Aυτά είναι ζώδια που θα ευνοηθούν από το τρίγωνο Ερμή-Δία
06.12.25 , 14:44 Μπελάδες για τον Στέφανο Τσιτσιπά: Δεν έπεισε ότι δεν οδηγούσε εκείνος
Μπελάδες για τον Στέφανο Τσιτσιπά: Δεν έπεισε ότι δεν οδηγούσε εκείνος
Πηγή Δεβετζή: Τροχαίο στην Εγνατία οδό- Αναποδογύρισε το όχημά της
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
«Ακούστηκε ότι o Άγγελος Λάτσιος ήταν άρρωστος, δεν ήταν άρρωστο το παιδί!»
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Ετεοκλής Παύλου: «Με πείραξε που ο Λιάγκας είπε τη φράση "ζωντανός-νεκρός"»
Ζάκυνθος: Νεκρό 2χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου της οικογένειας
Ο χειμωνιάτικος χυμός που κάνει «θαύματα» σε καρδιά και μεταβολισμό!
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;
Περισσότερα

VIDEOS

Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή Δεβετζή: Απόσπασμα από συνέντευξή της για την επιτυχία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες/ εκπομπή Αυτοψία, Οκτώβριος 2023
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρό τροχαίο είχε η Πηγή Δεβετζή στην Εγνατία οδό, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Η Ολυμπιονίκης του τριπλούν κινείτο με το όχημά της μέσα σε σήραγγα, πάνω από το Παληό Καβάλας, το μεσημέρι του Σαββάτου 6/12, όταν το όχημά της εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε.

Στις εικόνες δε φαίνεται να υπάρχει εμπλοκή άλλου οχήματος.

Το αναποδογυρισμένο ΙΧ της Πηγής Δεβετζή μετά το τροχαίο που είχε στην Εγνατία οδό/ kavalanews

Το αναποδογυρισμένο ΙΧ της Πηγής Δεβετζή μετά το τροχαίο που είχε στην Εγνατία οδό/ kavalanews

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το kavalanews.gr, δείχνουν το αναποδογυρισμένο όχημα στο πλάι, με το παρμπρίζ να είναι σπασμένο και με σοβαρές υλικές ζημιές. 

Η Πηγή Δεβετζή στη λίμνη Βουλιαγμένης, τον Απρίλιο του 2024/  NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Πηγή Δεβετζή στη λίμνη Βουλιαγμένης, τον Απρίλιο του 2024/  NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Πηγή Δεβετζή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι φορούσε ζώνη και είχε ελαφρείς τραυματισμούς.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΗΓΗ ΔΕΒΕΤΖΗ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΕ
 |
ΝΤΕΡΑΠΑΡΙΣΕ
 |
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top