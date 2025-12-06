Πηγή Δεβετζή: Τροχαίο στην Εγνατία οδό- Αναποδογύρισε το όχημά της

Πηγή Δεβετζή: Απόσπασμα από συνέντευξή της για την επιτυχία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες/ εκπομπή Αυτοψία, Οκτώβριος 2023

Σοβαρό τροχαίο είχε η Πηγή Δεβετζή στην Εγνατία οδό, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Η Ολυμπιονίκης του τριπλούν κινείτο με το όχημά της μέσα σε σήραγγα, πάνω από το Παληό Καβάλας, το μεσημέρι του Σαββάτου 6/12, όταν το όχημά της εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε.

Στις εικόνες δε φαίνεται να υπάρχει εμπλοκή άλλου οχήματος.

Το αναποδογυρισμένο ΙΧ της Πηγής Δεβετζή μετά το τροχαίο που είχε στην Εγνατία οδό/ kavalanews

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το kavalanews.gr, δείχνουν το αναποδογυρισμένο όχημα στο πλάι, με το παρμπρίζ να είναι σπασμένο και με σοβαρές υλικές ζημιές.

Η Πηγή Δεβετζή στη λίμνη Βουλιαγμένης, τον Απρίλιο του 2024/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Πηγή Δεβετζή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι φορούσε ζώνη και είχε ελαφρείς τραυματισμούς.