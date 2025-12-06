Kακοκαιρία: Yποχωρούν τα ισχυρά φαινόμενα - Πότε σταματούν οι βροχές

Τα ισχυρά φαινόμενα της κακοκαιρίας Byron που προκάλεσαν τεράστια προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας δείχνουν να υποχωρούν από το μεσημέρι του Σαββάτου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

«Ο βαρύς καιρός κρατά μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Ουσιαστικά από τη Δευτέρα προς Τρίτη και μετά, σταματάνε οι βροχές στη χώρα», επισήμανε ο μετεωρολόγος και διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

O ίδιος σημείωσε ότι «σήμερα βέβαια θα έχουμε στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα κάποιες βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά ουσιαστικά αύριο μειώνονται σημαντικά οι βροχοπτώσεις αυτές και πολύ περισσότερο θα έλεγα από τη Δευτέρα προς την Τρίτη που σταματάνε σχεδόν σε όλες τις περιοχές».

Προβλήματα στην περιοχή του Ρέντη εξαιτίας της κακοκαιρίας/ Eurokinissi Μπόνης Χρήστος

«Ο μεγάλος όγκος των βροχοπτώσεων μετατοπίζεται, θα λέγαμε, προς την Κύπρο και γενικότερα και προς τη Μέση Ανατολή, όπου θα έχουμε αρκετές βροχές τις επόμενες ημέρες εκεί», κατέληξε.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο 6 -7 /12

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά και βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βορειοανατολικά βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές έως 16 με 18 και τοπικά στα νότια έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα ανατολικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη Θεσσαλία και βαθμιαία στις Σποράδες και την Εύβοια, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι και το μεσημέρι κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, βαθμιαία στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια τους 12 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με παροδικές τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με παροδικές τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα το πρωί έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στα νότια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.