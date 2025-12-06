Ετεοκλής Παύλου: «Με πείραξε που ο Λιάγκας είπε τη φράση "ζωντανός-νεκρός"»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής ΕΔΩ TV παραχώρησε ο Ετεοκλής Παύλου.

Ο παρουσιαστής του Breakfast@Star μίλησε με ειλικρίνεια για την εμπειρία του ως το μοναδικό άτομο με αναπηρία στην ελληνική τηλεόραση, αναφέρθηκε στις πρωινές εκπομπές, ενώ δε δίστασε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για ένα πρόσφατο σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα.

Με αφορμή τη θέση των ατόμων με αναπηρία στα media, ο Ετεοκλής Παύλου μοιράστηκε μια ιστορία που σημάδεψε την πορεία του. Θυμήθηκε ανθρώπους που γνώρισε στο νοσοκομείο, οι οποίοι είχαν όνειρο να ασχοληθούν με την τηλεόραση - ένα όνειρο που δεν πρόλαβαν να εκπληρώσουν. Όπως εξομολογήθηκε: «Θυμάμαι πως όταν ήμουν στο νοσοκομείο είχα κάνει μια τέτοια ζήτηση με κάποια παιδιά (σ.σ. που είχαν αναπηρία). Μου λέγανε τι ωραία που θα ήταν να κάνουμε κάτι στην τηλεόραση, τελικά αυτά τα παιδιά δεν ζήσανε. Αυτό με συγκινεί και σκέφτομαι ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να κάνεις τηλεόραση».

Ο παρουσιαστής σχολίασε και τα νούμερα τηλεθέασης, επισημαίνοντας πως παρότι αποτελούν μέρος της δουλειάς, για εκείνον μεγαλύτερη σημασία έχει το μήνυμα που περνάει η παρουσία του στην πρωινή ζώνη. Η επιρροή σε ανθρώπους που τον παρακολουθούν και παίρνουν δύναμη μέσα από αυτόν είναι, όπως είπε, εξίσου σημαντική.

Δεν άφησε ασχολίαστο ένα περιστατικό στον «αέρα» που τον στεναχώρησε. Αναφερόμενος σε μια τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα για την κατάσταση υγείας του Μπρους Γουίλις, εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τη χρήση της φράσης «Zωντανός - νεκρός».

Χαρακτηριστικά ο Ετεοκλής Παύλου είπε: «Με πείραξε που ο Γιώργος Λιάγκας είπε τη λέξη "Zωντανός - νεκρός". Η ζωή δεν εξισώνεται ποτέ με τον θάνατο. Από τη στιγμή που ζει και αναπνέει κάποιος, είναι σημαντικό. Κάποιος που για παράδειγμα έχει στο σπίτι του έναν άνθρωπο με άνοια, τι μήνυμα παίρνει;».

Σας θυμίζουμε ότι σε ηλικία 23 ετών, ενώ εργαζόταν στην υποδοχή νυχτερινού μαγαζιού, ο Ετεοκλής Παύλου τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια συμπλοκής, με αποτέλεσμα να χάσει το δεξί του πόδι. Πέρασε έναν μήνα σε κώμα κι υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.