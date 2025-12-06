Τζένη Μπότση: Τα αρκετά κιλά που έχασε και το... ράψιμο!

Καλεσμένη στην εκπομπή Στην Αγκαλιά του Φάνη με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, ήταν το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου η Τζένη Μπότση όπου αποκάλυψε το μυστικό πίσω από την ανανεωμένη της εικόνα!

«Έχασα 20 κιλά, το έραψα. Μέχρι που ξεμπλόκαρε και ο μεταβολισμός και ξανάρχισα να χάνω τα κιλά. Κάνω τις ενυδατώσεις μου μια φορά τον μήνα», αποκάλυψε η ηθοποιός.

«Με έχει πιάσει και νευρικό γέλιο σε ερωτικές σκηνές, αλλά δε θυμάμαι με ποιον ηθοποιό», είπε αργότερα. Για με την εποχή που έπαιζε μαζί με τον Στράτο Τζώρτζογλου, εξήγησε: «Δε γελούσα τότε, ήμουν τόσο ψαρωμένη, ξεχνούσα και το όνομά μου».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε για την τεχνική πίσω από τις συγκεκριμένες σκηνές: «Δεν είναι ξαφνικό, υπάρχει μία ιστορία από πίσω που πρέπει να τη ζήσεις πριν φτάσεις στο φιλί, το φιλί είναι η κορύφωση».

«Λέω “ρε παιδιά, τώρα πως θα πω αυτή την ατάκα χωρίς να ακουστεί αστεία;”. Θέλω να πω όμως ότι τελικά αυτή ήταν η ατάκα που με έκανε και υπάρχω μέχρι τώρα. Παραλίγο να μην την πω, ναι» αποκάλυψε επίσης η Τζένη Μπότση για την περίφημη ατάκα της με τη... χωριάτισσα.