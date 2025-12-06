Τζένη Μπότση: Τα αρκετά κιλά που έχασε και το... ράψιμο!

Η ηθοποιιός μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.12.25 , 12:42 Μακελειό στη Νότια Αφρική: Πυροβολισμοί με 11 νεκρούς σε ξενοδοχείο
06.12.25 , 12:20 Ούτε βήμα πίσω οι αγρότες: Έκαψαν άχυρα κι άδειασαν γάλα στον δρόμο
06.12.25 , 11:59 Έχεις μήλα; Φτιάξε νόστιμες και υγιεινές συνταγές
06.12.25 , 11:52 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Τα... έσπασαν στον Νίκο Οικονομόπουλο!
06.12.25 , 11:40 88χρονος έχασε τη σύνταξή του και influencer μάζεψε γι’ αυτόν 1 εκατ. δολ.
06.12.25 , 11:17 Τζένη Μπότση: Τα αρκετά κιλά που έχασε και το... ράψιμο!
06.12.25 , 11:02 Λεωφόρος Αθηνών: Κατολισθήσεις βράχων – Κλειστές δύο λωρίδες
06.12.25 , 10:57 Δολοφονία Αλέξη Γρηγορόπουλου: Πορείες και κλειστοί σταθμοί στην Αθήνα
06.12.25 , 10:50 Αποκάλυψη Μπόγρη: «Επιστρέφει ο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό»!
06.12.25 , 10:49 Χάσε κιλά και γυμνάσου με τη βοήθεια ενός τοίχου
06.12.25 , 10:35 GNTM: Ευγνώμων η Ελένη μετά την αποχώρησή της από το παιχνίδι
06.12.25 , 10:13 Κακοκαιρία Byron: Συναγερμός στα Φάρσαλα - Πλημμύρισαν τα πρώτα σπίτια
06.12.25 , 10:06 Ανατροπή στη δολοφονία Καρυώτη: «Μου έδωσαν φράγκα για να ομολογήσω»
06.12.25 , 09:38 Μαγνήσιο: Από ποιες ασθένειες προστατεύει - Η δυσάρεστη παρενέργεια
06.12.25 , 09:05 Dacia: Οικολογική συνείδηση με αστέρια
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
Ιστορική συμφωνία στο Cash or Trash για τα αντικείμενα της Ολυμπιακής!
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Ανατροπή στη δολοφονία Καρυώτη: «Μου έδωσαν φράγκα για να ομολογήσω»
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Μαγνήσιο: Από ποιες ασθένειες προστατεύει - Η δυσάρεστη παρενέργεια
Τζένη Μπότση: Τα αρκετά κιλά που έχασε και το... ράψιμο!
Stars System: Τα ζώδια που θα περάσουν υπέροχα Χριστούγεννα
Ούτε βήμα πίσω οι αγρότες: Έκαψαν άχυρα κι άδειασαν γάλα στον δρόμο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένη στην εκπομπή Στην Αγκαλιά του Φάνη με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, ήταν το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου η Τζένη Μπότση όπου αποκάλυψε το μυστικό πίσω από την ανανεωμένη της εικόνα!

Τζένη Μπότση: Τα αρκετά κιλά που έχασε και το... ράψιμο!

«Έχασα 20 κιλά, το έραψα. Μέχρι που ξεμπλόκαρε και ο μεταβολισμός και ξανάρχισα να χάνω τα κιλά. Κάνω τις ενυδατώσεις μου μια φορά τον μήνα», αποκάλυψε η ηθοποιός.

«Με έχει πιάσει και νευρικό γέλιο σε ερωτικές σκηνές, αλλά δε θυμάμαι με ποιον ηθοποιό», είπε αργότερα. Για με την εποχή που έπαιζε μαζί με τον Στράτο Τζώρτζογλου, εξήγησε: «Δε γελούσα τότε, ήμουν τόσο ψαρωμένη, ξεχνούσα και το όνομά μου».

Τζένη Μπότση: Γιόρτασε τα 53α γενέθλιά της με τα αγαπημένα της πρόσωπα

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε για την τεχνική πίσω από τις συγκεκριμένες σκηνές: «Δεν είναι ξαφνικό, υπάρχει μία ιστορία από πίσω που πρέπει να τη ζήσεις πριν φτάσεις στο φιλί, το φιλί είναι η κορύφωση».

Τζένη Μπότση: Τα αρκετά κιλά που έχασε και το... ράψιμο!

«Λέω “ρε παιδιά, τώρα πως θα πω αυτή την ατάκα χωρίς να ακουστεί αστεία;”. Θέλω να πω όμως ότι τελικά αυτή ήταν η ατάκα που με έκανε και υπάρχω μέχρι τώρα. Παραλίγο να μην την πω, ναι» αποκάλυψε επίσης η Τζένη Μπότση για την περίφημη ατάκα της με τη... χωριάτισσα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΝΗ ΜΠΟΤΣΗ
 |
ΦΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top