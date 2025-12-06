Χάσε κιλά και γυμνάσου με τη βοήθεια ενός τοίχου

Η εμπειρία που θα αλλάξει το σώμα σου σε 28 μέρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.12.25 , 12:20 Ούτε βήμα πίσω οι αγρότες: Έκαψαν άχυρα κι άδειασαν γάλα στον δρόμο
06.12.25 , 11:59 Έχεις μήλα; Φτιάξε νόστιμες και υγιεινές συνταγές
06.12.25 , 11:52 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Τα... έσπασαν στον Νίκο Οικονομόπουλο!
06.12.25 , 11:40 88χρονος έχασε τη σύνταξή του και influencer μάζεψε γι’ αυτόν 1 εκατ. δολ.
06.12.25 , 11:17 Τζένη Μπότση: Τα αρκετά κιλά που έχασε και το... ράψιμο!
06.12.25 , 11:02 Λεωφόρος Αθηνών: Κατολισθήσεις βράχων – Κλειστές δύο λωρίδες
06.12.25 , 10:57 Δολοφονία Αλέξη Γρηγορόπουλου: Πορείες και κλειστοί σταθμοί στην Αθήνα
06.12.25 , 10:50 Αποκάλυψη Μπόγρη: «Επιστρέφει ο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό»!
06.12.25 , 10:49 Χάσε κιλά και γυμνάσου με τη βοήθεια ενός τοίχου
06.12.25 , 10:35 GNTM: Ευγνώμων η Ελένη μετά την αποχώρησή της από το παιχνίδι
06.12.25 , 10:13 Κακοκαιρία Byron: Συναγερμός στα Φάρσαλα - Πλημμύρισαν τα πρώτα σπίτια
06.12.25 , 10:06 Ανατροπή στη δολοφονία Καρυώτη: «Μου έδωσαν φράγκα για να ομολογήσω»
06.12.25 , 09:38 Μαγνήσιο: Από ποιες ασθένειες προστατεύει - Η δυσάρεστη παρενέργεια
06.12.25 , 09:05 Dacia: Οικολογική συνείδηση με αστέρια
06.12.25 , 09:03 Άγιος Νικόλαος: Σήμερα γιορτάζει ο προστάτης των φτωχών και των ναυτικών
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
Ιστορική συμφωνία στο Cash or Trash για τα αντικείμενα της Ολυμπιακής!
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Ανατροπή στη δολοφονία Καρυώτη: «Μου έδωσαν φράγκα για να ομολογήσω»
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Μαγνήσιο: Από ποιες ασθένειες προστατεύει - Η δυσάρεστη παρενέργεια
Τζένη Μπότση: Τα αρκετά κιλά που έχασε και το... ράψιμο!
Κατερίνα Καινούργιου: «Τα πρώτα Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Τα... έσπασαν στον Νίκο Οικονομόπουλο!
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Πώς Ένας Τοίχος Θα Σε Βοηθήσει Να Χάσεις Βάρος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ήταν άλλη μια Τρίτη βράδυ. Ένιωθα το σώμα μου «βαρύ», όχι από κιλά, αλλά από εκείνη την παράξενη κόπωση της σύγχρονης ζωής. Οι ώμοι μου ήταν κυρτωμένοι προς τα μπροστά, λες και κουβαλούσαν αόρατες πέτρες, και η μέση μου «μιλούσε» με εκείνον τον γνωστό, υπόκωφο πόνο της καθιστικής ζωής.

Θέλεις επίπεδη κοιλιά; Απόκτησέ τη με μόνο 7 λεπτά άσκηση τη μέρα!

Σκρόλαρα στο κινητό, χαμένη στην άβυσσο του TikTok, ψάχνοντας για μια διέξοδο. Και τότε το είδα. Ξανά και ξανά.

Κορίτσια σε όλο τον κόσμο, χωρίς ακριβά ρούχα, χωρίς συνδρομές σε γυμναστήρια, να κάνουν γυμναστική φορώντας απλώς τις κάλτσες τους, με μοναδικό εξοπλισμό έναν άδειο τοίχο.

#WallPilates

Ήμουν δύσπιστη. Σκέφτηκα: «Σοβαρά τώρα; Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να σηκώνεις τα πόδια σου ακουμπώντας στον τοίχο;». Πίστευα πως ήταν άλλη μια φούσκα των social media, μια μόδα για την Gen Z που θα ξεφούσκωνε σε μια εβδομάδα.

Αποφάσισα να το δοκιμάσω, όχι επειδή πίστεψα στο θαύμα, αλλά επειδή ήμουν απελπισμένη για λίγη κίνηση που δεν απαιτούσε να βγω από το σπίτι.

Και κάπως έτσι, ξεκίνησε η σχέση μου με τον τοίχο του σαλονιού μου. Και ναι, είναι η πιο υγιής σχέση που είχα ποτέ.

Η πρώτη επαφή: έκπληξη και τρέμουλο

Φόρεσα το κολάν μου, έβγαλα τα παπούτσια και ξάπλωσα στο χαλί. Το πρόγραμμα έλεγε 20 λεπτά. «Παιχνιδάκι», σκέφτηκα.

Πέντε λεπτά αργότερα, τα πόδια μου έτρεμαν ανεξέλεγκτα.

Το Wall Pilates δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ο τοίχος δεν είναι εκεί για να σε ξεκουράσει. Είναι εκεί για να σου προσφέρει αντίσταση, σταθερότητα και μια βάναυσα ειλικρινή γωνία κλίσης. Όταν έκανα τη «Γέφυρα» (Glute Bridge) με τα πέλματα ψηλά στον τοίχο, ένιωσα μυς που δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν να ξυπνούν από λήθαργο ετών.

Ήταν μια σιωπηλή φωτιά. Δεν υπήρχαν άλματα, δεν υπήρχε λαχάνιασμα. Υπήρχε μόνο έλεγχος, αναπνοή και ένα κάψιμο στους κοιλιακούς που με έκανε να θέλω να γελάσω και να κλάψω ταυτόχρονα.

Γιατί ο τοίχος είναι η καλύτερη μεταφορά για τη ζωή μας

Την πρώτη εβδομάδα, πονούσα. Τη δεύτερη εβδομάδα, άρχισα να καταλαβαίνω.

Υπάρχει κάτι βαθιά συμβολικό στο Wall Pilates. Ως γυναίκες, έχουμε μάθει να είμαστε εμείς ο «τοίχος» για τους άλλους. Στηρίζουμε την οικογένεια, τους φίλους, τους συντρόφους, τους συναδέλφους. Είμαστε η σταθερά.

Αλλά όταν ξαπλώνεις στο πάτωμα και αφήνεις τον τοίχο να σε στηρίξει, οι ρόλοι αντιστρέφονται. Για 20 λεπτά τη μέρα, δεν χρειαζόταν να κρατήσω εγώ το βάρος του κόσμου. Ο τοίχος κρατούσε εμένα.

Έμαθα να εμπιστεύομαι τη στήριξη. Έμαθα να ισιώνω την πλάτη μου. Έμαθα ότι για να ψηλώσεις, πρέπει πρώτα να βρεις μια γερή βάση για να σπρώξεις προς τα πάνω.

Η αλλαγή που είδα (και που θα δεις κι εσύ)
Δεν θα σου πω ψέματα ότι απέκτησα κοιλιακούς-φέτες σε 28 μέρες. Αυτά είναι παραμύθια του marketing. Αλλά η αλλαγή ήταν ίσως πιο ουσιαστική.

Ψήλωσα (ή έτσι ένιωθα): Η στάση του σώματός μου άλλαξε δραματικά. Το "tech neck" (ο πόνος στον αυχένα από το κινητό) εξαφανίστηκε.

Περπατούσα και ένιωθα ότι η σπονδυλική μου στήλη είχε πάρει ανάσα.

Ο κορμός μου έγινε ατσάλι: Το Wall Pilates στοχεύει στον πυρήνα με έναν τρόπο που οι κλασικοί κοιλιακοί δεν μπορούν. Ένιωθα το στομάχι μου πιο σφιχτό, πιο «μέσα», χωρίς να ρουφιέμαι.

Αγάπησα τα πόδια μου: Οι ασκήσεις για τους γλουτούς και τους μηρούς είναι εξοντωτικές αλλά αποτελεσματικές. Ένιωθα τα πόδια μου πιο δυνατά, πιο σμιλεμένα.

Γιατί πρέπει να το δοκιμάσεις σήμερα

Απευθύνομαι σε εσένα, που νιώθεις ότι δεν έχεις χρόνο. Σε εσένα που ντρέπεσαι να πας γυμναστήριο. Σε εσένα που βαριέσαι εύκολα.

Το Wall Pilates είναι για όλους. Δεν ζητάει συνδρομή. Δεν ζητάει εξοπλισμό. Δεν ζητάει καν να φορέσεις σουτιέν αν δεν θέλεις.

Ζητάει μόνο λίγο χώρο στον τοίχο σου και λίγο χρόνο για τον εαυτό σου.

Είναι η τέλεια άσκηση για τις μέρες που θέλεις να φροντίσεις το σώμα σου, αλλά δεν έχεις την ενέργεια να τρέξεις. Είναι low impact (χαμηλής έντασης), που σημαίνει ότι δεν επιβαρύνει τα γόνατά σου, αλλά είναι high result για τη διάθεσή σου.

Η δική σου σειρά

Μην περιμένεις την επόμενη Δευτέρα. Βρες έναν τοίχο στο σπίτι σου. Βγάλε εκείνον τον πίνακα που εμποδίζει ή τράβα λίγο τον καναπέ.

Βρες ένα βίντεο στο YouTube ή στο TikTok (ψάξε "Wall Pilates for beginners"). Ξάπλωσε. Πάρε μια βαθιά ανάσα.

Δώσε στον εαυτό σου την άδεια να στηριχτεί. Δώσε στο σώμα σου την ευκαιρία να θυμηθεί πόσο δυνατό είναι.

Εγώ ξεκίνησα από περιέργεια και κατέληξα ερωτευμένη με την αίσθηση του να είμαι γειωμένη και δυνατή ταυτόχρονα. Δοκίμασέ το. Ο τοίχος είναι εκεί και σε περιμένει. Και πίστεψέ με, θα είναι το καλύτερο στήριγμα που είχες εδώ και καιρό

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: allyou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΙΛΩΝ
 |
ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ
 |
ΠΙΛΑΤΕΣ
 |
WALLPILATES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top