GNTM: Σουρεαλισμός, εντάσεις και μία μόνο φωτογραφία - Δείτε το τρέιλερ

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης

06.12.25 , 01:30 GNTM: Σουρεαλισμός, εντάσεις και μία μόνο φωτογραφία - Δείτε το τρέιλερ
Το GNTM επιστρέφει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου με ένα επεισόδιο που αναμένεται να συνδυάσει ένταση, σουρεαλισμό αλλά και άφθονη δόση χιούμορ, σύμφωνα με το νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται αυτή τη φορά να αφήσουν πίσω κάθε ίχνος… φυσιολογικού και να βουτήξουν σε έναν κόσμο όπου η μόδα συναντά την καλλιτεχνική υπερβολή.

Οι κριτές ετοιμάζουν κάτι πραγματικά διαφορετικό για τα μοντέλα. Η δοκιμασία έχει ξεκάθαρο concept: οι διαγωνιζόμενοι θα μεταμορφωθούν σε «fashion γλυπτά», δίνοντας στο σετ μια ατμόσφαιρα μοντέρνας τέχνης που θυμίζει έκθεση υψηλής αισθητικής.

GNTM: Σουρεαλισμός, εντάσεις και μία μόνο φωτογραφία - Δείτε το τρέιλερ

Παρ’ όλα αυτά, όσο παιχνιδιάρικη κι αν φαίνεται η ατμόσφαιρα, οι απαιτήσεις της δοκιμασίας είναι υψηλές.

Το τρέιλερ αποκαλύπτει πως οι κριτές περιμένουν όχι μόνο εντυπωσιακές πόζες, αλλά και καθαρά φωτογραφικά αποτελέσματα. 

Η σουρεαλιστική θεματική φαίνεται να μπερδεύει κάποιους, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να εξηγήσουν τι σημαίνει για αυτούς η λέξη «σουρεαλισμός» και πώς τη μεταφράζουν σε εικόνα.

Η ατμόσφαιρα φορτίζεται, αποκαλύπτοντας πως η πίεση της δοκιμασίας και η αγωνία της κρίσης κορυφώνονται όσο πλησιάζει η αποχώρηση.

Στο τέλος, όπως πάντα, η κριτική επιτροπή ανακοινώνει το αποτέλεσμα: «Δυστυχώς έχω μόνο μία φωτογραφία στα χέρια μου και είναι και για μένα δύσκολο να την δώσω» λέει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η κλασική φράση που σηματοδοτεί την αγωνία των μοντέλων ακούγεται ξανά, προετοιμάζοντας το κοινό για μία ακόμα αποχώρηση που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις.

Το επεισόδιο της Τετάρτης φαίνεται να έχει όλα τα στοιχεία: μόδα, δημιουργικότητα και ένα ιδιαίτερο concept που θα δοκιμάσει τα όρια των διαγωνιζόμενων. Το GNTM υπόσχεται άλλη μια βραδιά γεμάτη εικόνες και στιγμές που δύσκολα θα περάσουν απαρατήρητες.

