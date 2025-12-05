Τροχός της Τύχης: Η ευστοχία της έκανε τον γρίφο παιχνιδάκι

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 05/12/2025 στο Star, η Κική ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ξενομανία» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ, το Μ κι έξτρα σύμφωνο το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Η Κική επέλεξε τα σωστά γράμματα κι ο γρίφος εξελίχθηκε σε παιχνιδάκι για εκείνη!

Άραγε, εσύ πώς θα τα πας; Δε θα το μάθεις αν δε δοκιμάσεις!

