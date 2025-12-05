Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού - 10 περιοχές στο «κόκκινο»

Επιμένουν οι καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία Byron. Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, αφού η κακοκαιρία Byron δε μας έχει αποχαιρετήσει ακόμα.

Κακοκαιρία Byron: Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταπόταμου - Μήνυμα του 112

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο καιρού, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Κακοκαιρία Byron: Συνεχίζονται οι καταιγίδες - 14 περιοχές στο επίκεντρο

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Γιατί τα φρεάτια έσκασαν και έγιναν «συντριβάνια»; H εξήγηση του Θ. Κολυδά

Το καιρικό σύστημα με την ονομασία Byron που εκδηλώνεται σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) προκαλεί κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  1. στην κεντρική Μακεδονία
  2. στη Θεσσαλία
  3. στις Σποράδες
  4. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα)
  5. στα Δωδεκάνησα
  6. στις Κυκλάδες
  7. στα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα
  8. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής)
  9. στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες: 

  1. Πιερίας
  2. Ημαθίας
  3. Πέλλας
  4. Χαλκιδικής
  5. Θεσσαλονίκης
  6. στη Θεσσαλία
  7. τις Σποράδες
  8. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα)
  9. στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα
  10. στην Εύβοια

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

  • στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.
  • στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
