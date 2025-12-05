Γιατί τα φρεάτια έσκασαν και έγιναν «συντριβάνια»; H εξήγηση του Θ. Κολυδά

Εικόνες καταστροφής καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στην Αττική, μετά το «σαρωτικό» πέρασμα της κακοκαιρίας Byron, ενώ εντύπωση σε πολλούς έχουν δημιουργήσει τα «συντριβίνια» που δημιουργήθηκαν στη μέση δρόμων σε πολλές περιοχές.

Ενδεικτικό παράδειγμα από την Καλλιθέα, στη διασταύρωση των οδών Σκρα και Ανδρομάχης, όπου ένα φρεάτιο άρχισε να αναβλύζει νερό δημιουργώντας θέαμα που θύμιζε πραγματικό σιντριβάνι! Με το πρώτο φως της ημέρας, αποκαλύφτηκε τρύπα στο οδόστρωμα, το οποίο αποτελεί κίνδυνο για διερχόμενους περαστικούς και πεζούς

Με ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, έδωσε εξηγήσεις για το φαινόμενο και τους λόγους που παρουσιάστηκαν τέτοιες εικόνες.

«Τα φρεάτια “πετάνε” νερό προς τα πάνω, όταν το αποχετευτικό δίκτυο φτάσει στα όριά του. Σε μια έντονη καταιγίδα, η ποσότητα της βροχής πέφτει πιο γρήγορα απ’ ό,τι μπορούν να απορροφήσουν οι αγωγοί. Αν προστεθούν και βουλωμένες σχάρες από φύλλα και σκουπίδια, το νερό δε βρίσκει διέξοδο προς τα κάτω και δημιουργεί υπερπίεση, η οποία το στέλνει προς τα πάνω. Πολλοί αγωγοί είναι επίσης παλιοί και μικρής διατομής, σχεδιασμένοι για άλλες εποχές, οπότε δεν μπορούν να διαχειριστούν τα σημερινά ακραία φαινόμενα», ανέφερε αρχικά ο μετεωρολόγος και συνέχισε:

«Σε κάθε βροχή με ραγδαιότητα μεγαλύτερη των 100mm/h για κάποιο διάστημα , στην Αθήνα δημιουργούνται προβλήματα. Και ξεκινά η κουβέντα για τα φρεάτια. Τα φρεάτια σε τέτοια φαινόμενα, απλά ΔΕΝ λειτουργούν. Δεν έχουν αυτές τις προδιαγραφές που χρειάζεται , ιδιαίτερα αν ο δρόμος στον οποίον βρίσκονται, στο παρελθόν ήταν ρέμα».