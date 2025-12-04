Τζένη Θεωνά: Τρυφερές στιγμές με το μωρό και τους γονείς της

Η τρυφερή ανάρτηση της γλυκιάς μαμάς

04.12.25
Η Τζένη Θεωνά μοιράστηκε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή με τους ακολούθους της στο Instagram, γιορτάζοντας τους δύο πρώτους μήνες ζωής του μωρού της.

Η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες όπου φαίνεται τρυφερά στην αγκαλιά του παιδιού της, αλλά και μαζί με τους γονείς της, που πλέον έχουν αναλάβει τον ρόλο των παππούδων για τέταρτη φορά.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Τζένη Θεωνά εξέφρασε τη χαρά της που οι γονείς της ζουν αυτή τη νέα φάση της ζωής τους, ενώ μίλησε για τη σημασία της οικογενειακής παρουσίας και της συνέχειας:

«Σήμερα γιορτάζουμε δύο μήνες με αυτό το πιτσιρίκι και γιορτάζουμε και αυτούς τους δύο. Έχω τη χαρά να δω τους γονείς μου να γίνονται παππούδες για τέταρτη φορά. Είναι μεγάλη τύχη αυτό το θαύμα της συνέχειας και της παρουσίας τους.»

Η ηθοποιός τόνισε ιδιαίτερα τη συγκίνηση που της προκάλεσε η φωτογραφία του πατέρα της: «Αυτό που με συγκινεί περισσότερο είναι η τελευταία φωτό. Το πρόσωπο του μπαμπά μου, γαλανό και λευκό και πανέμορφο. Μπαμπά, τα εγγόνια σου και τα παιδιά σου χρειαζόμαστε τις ιστορίες σου και τις υπέροχες γνώσεις σου γι’ αυτό τον κόσμο.»

Κλείνοντας, η Τζένη Θεωνά έστειλε μια τρυφερή ευχή σε όλες τις οικογένειες: «Χρόνια Πολλά στους παππούδες! Σ’ αγαπάμε.»

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jenny Theona (@jennytheona)

Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Δήμος Αναστασιάδης μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno περιέγραψε με συγκίνηση πώς έχει δεχτεί ο μεγάλος του γιος, Αρίωνας, τον ερχομό του μικρού του αδελφού. «Ο Αρίωνας είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο και έξυπνο παιδί, και αντιμετωπίζει την κατάσταση με μεγάλη ωριμότητα. Υποδέχτηκε τον μικρό με πολλή αγάπη, τον αγκαλιάζει και τον φροντίζει», ανέφερε.

Παράλληλα, μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή που είχε μαζί του: «Μόλις φέραμε το μωρό στο σπίτι, πήγα στον Αρίωνα και κοιμήθηκα μαζί του για να του πω ‘δε θα πάθεις τίποτα’. Και εκείνος μου απάντησε ‘μπαμπά ηρέμησε, εσύ παθαίνεις, όχι εγώ’. Είναι τόσο ώριμος και τον αγαπάμε πάρα πολύ».

