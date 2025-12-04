Κακοκαιρία Byron: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 σε όλη τη χώρα - Δύσκολη η νύχτα

«Πνίγηκε» η Αττική - Ποτάμια οι δρόμοι

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
«Σφυροκοπά» την Αττική ο "Byron" / ERT
Η κακοκαιρία BYRON συνεχίζει να πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας σοβαρές δυσκολίες ήδη από το απόγευμα της Πέμπτης. Στην Αττική, όπου το κύμα καταιγίδων έφτασε αρχικά από τα δυτικά, οι έντονες βροχοπτώσεις εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλο το λεκανοπέδιο, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις και επιβαρύνοντας σημαντικά το οδικό δίκτυο.

Χάλασαν τα φανάρια στη Λένορμαν λόγω της κακοκαιρίας - Χάος στους δρόμους

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί 

Από την πρώτη στιγμή, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν όσο τα φαινόμενα κλιμακώνονταν. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, η οδός Πειραιώς έκλεισε ξανά στο τμήμα από τη Χαμοστέρνας έως την Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς την Αθήνα, λόγω συσσώρευσης υδάτων. Στη Μάνδρα, η υπερχείλιση του ρέματος Αγίας Αικατερίνης είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη διακοπή κυκλοφορίας στην ομώνυμη οδό, ενώ αδιάβατη παραμένει και η επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου–Σχίνου εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων στη Μαυρολίμνη και στο ρέμα Ντουράκου. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στα Σπάτα, όπου η οδός Ήμερου Πεύκου παραμένει κλειστή από τη λεωφόρο Μαραθώνος και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Κακοκαιρία Byron: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα αύριο, Παρασκευή

Κακοκαιρία στην Αττική

Ποτάμια οι δρόμοι / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές εστάλη 112

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

112 στη μισή Ελλάδα  / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Το 112 έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία, με τα μηνύματα να πέφτουν «βροχή». Οι κάτοικοι της Αττικής ενημερώθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ λίγο αργότερα αντίστοιχες ειδοποιήσεις εστάλησαν σε Πιερία, Κρήτη, Κυκλάδες, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα και Εύβοια. Σε πολλές περιπτώσεις, τα μηνύματα συνοδεύονταν από συστάσεις για αποφυγή υπόγειων χώρων, ρεμάτων και σημείων που είναι επιρρεπή σε πλημμύρες.

Μάνδρα: Ποτάμι λάσπης και ανησυχία για νέες καταστροφικές πλημύρες

 

Τα χρονικά όρια ισχύος των προειδοποιήσεων διαφέρουν ανά περιοχή: στην Αττική, την Εύβοια, την Κρήτη και τις Κυκλάδες ισχύουν έως το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ για τη Μακεδονία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα και τις Σποράδες παρατείνονται μέχρι το βράδυ. Η Πιερία βρίσκεται σε συναγερμό έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενώ τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου αναμένεται να επηρεαστούν έντονα κατά τη διάρκεια όλης της Παρασκευής.

Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα αδυνατούν να προσέλθουν στην εργασία τους εξαιτίας της κακοκαιρίας θα μπορούν να απουσιάσουν νόμιμα, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας.

Ανεστάλη η απεργία των ταξί λόγω της κακοκαιρίας - Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Κακοκαιρία Byron: Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας αύριο, Παρασκευή 5/12, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημέρωσε ότι θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε 11 δήμους της χώρας. Παράλληλα, από την Περιφέρεια Αττικής ανακοινώθηκε ότι όλα τα σχολεία της Αττικής θα παραμείνουν κλειστά.

Αναλυτικά, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στους εξής δήμους:

  • Δήμος Ορεινής Καλαμπάκας
  • Δήμος Δίου Ολύμπου
  • Δήμος Κατερίνης
  • Δήμος Ρόδου
  • Δήμος Κάσου
  • Δήμος Τήλου
  • Δήμος Σύμης
  • Δήμος Καστελόριζου
  • Δήμος Ανατολικής Μάνης
  • Δήμος Ευρώτα
  • Δήμος Μονεμβασιάς

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ επεσήμανε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

 

