Φωτεινή: Μετά το GNTM πήγε και στο First Dates!

Ένα από τα πιο απολαυστικά και αυθεντικά ραντεβού της σεζόν παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του First Dates, με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή από Θεσσαλονίκη, η οποία μπήκε στο εστιατόριο με αυτοπεποίθηση, στιλ, animal print και… ξεκάθαρες απαιτήσεις για τον άντρα που θέλει στη ζωή της.

Η είσοδος της Φωτεινής και τα πρώτα σχόλια

Η Φωτεινή εμφανίστηκε άνετη, χαμογελαστή και όπως η ίδια τόνισε «καθόλου στρεσαρισμένη». Με το που την αντίκρισε η Ζεν, ακούστηκαν τα πρώτα σχόλια: «Τι κούκλα! Τι κορμάρα! Θεσσαλονίκη, ε βέβαια παιδί μου…»

Η ίδια συστήθηκε χωρίς δισταγμό και έκλεψε αμέσως τις εντυπώσεις, ειδικά χάρη στο εντυπωσιακό της ντύσιμο.

Το παρελθόν στο GNTM και η σημερινή δουλειά

Κατά τη συζήτηση, αποκάλυψε ότι είχε δηλώσει συμμετοχή στο GNTM σε παλαιότερο κύκλο, αλλά τελικά δεν την πήραν. Προσωρινά εργάζεται σε σούπερ μάρκετ, όμως δεν αποκλείει να ξαναδοκιμάσει στο μέλλον.

Το… φλερτ στη Θεσσαλονίκη

Όταν η κουβέντα έφτασε στις σχέσεις, η Φωτεινή ήταν ξεκάθαρη: Παλιά η συμπρωτεύουσα ήταν παράδεισος φλερτ, αλλά πλέον «έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα».

«Δε φλερτάρουν εύκολα πια. Τους έχουμε τρομάξει βλέπεις…», είπε χαριτολογώντας.

Πλέον οι περισσότεροι «περνάνε καλά και φεύγουν», γι’ αυτό η ίδια ψάχνει κάτι πιο ουσιαστικό.

Τι άντρα θέλει; Ψηλό, μελαχρινό και… όχι ζηλιάρη!

Η Φωτεινή δε δίστασε να πει τι ζητά από έναν άντρα: Καλοσύνη, συνεννόηση, κατανόηση, σωστή συμπεριφορά, αλλά και κάποια πιο… πρακτικά στοιχεία: «Να είναι ψηλός, μελαχρινός, όχι κομπλεξικός, όχι ζηλιάρης, άνετος.»

Ήρθε η ώρα…Η συνάντηση με τον Ηλία

Στο μπαρ την περίμενε ο Ηλίας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να φανεί άνετος.

Η Φωτεινή τον κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω και σχολίασε: «Είναι ψηλός.»

Παρόλα αυτά, ο Ηλίας τη βρήκε «μια ωραία, νορμάλ, συμπαθητική κοπέλα», και το ραντεβού συνεχίστηκε σε χαλαρό κλίμα.

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

