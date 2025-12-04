Απογοητευτικό το φετινό ταμείο της Black Friday

Το 64% των επιχειρήσεων αμφισβητεί την αξία της

04.12.25 , 19:49 Απογοητευτικό το φετινό ταμείο της Black Friday
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr
Black Friday
Η εφετινή «Black Friday» αποδείχθηκε αισθητά πιο αδύναμη για το ελληνικό λιανεμπόριο, καθώς σχεδόν μία στις δύο επιχειρήσεις (48%) κατέγραψε χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη κάμψη στην αγορά. Παρά το γεγονός ότι για τις δύο στις τρεις επιχειρήσεις η πτώση δεν ξεπέρασε το 10%, η συνολική εικόνα ήταν απογοητευτική: το ποσοστό όσων δηλώνουν χαμηλή ικανοποίηση από τις επιδόσεις τους υπερδιπλασιάστηκε, αγγίζοντας το 38% έναντι 15% το 2024.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

BLACK FRIDAY
 |
BLACK FRIDAY 2025
