Τροχός της Τύχης: Ο Στέφανος έφτασε κοντά στη λύση του γρίφου - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Κοινό Συνθετικό»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 21:39 Πάνος Κιάμος & Πάολα: Η συνεργασία–φωτιά που απογειώνει τη Θεσσαλονίκη!
04.12.25 , 21:38 Μαγειρίας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ferrari - δώρο και 8 φορές το Τζόκερ
04.12.25 , 21:35 First Dates: Ο Ηλίας ψάχνει τον άνθρωπο που θα τον εμπνεύσει!
04.12.25 , 21:20 First Dates: Η αντίδραση της Αλεξάνδρας όταν είδε τον Τόλη
04.12.25 , 21:10 First Dates: Πώς πήγε το ραντεβού της Κωνσταντίνας με την Άρια;
04.12.25 , 21:05 First Dates: Η Άρια αποκαλύπτει τι σημαίνει για εκείνη ο έρωτας
04.12.25 , 20:58 Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού
04.12.25 , 20:55 Απόσυρση για όλους μόνο από την Citroen
04.12.25 , 20:52 Μάνδρα: Ποτάμι λάσπης και ανησυχία για νέες καταστροφικές πλημύρες
04.12.25 , 20:17 Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή βροχόπτωση και προβλήματα στην Αττική
04.12.25 , 20:05 Ανεστάλη η απεργία των ταξί λόγω της κακοκαιρίας - Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ
04.12.25 , 19:51 Αναβλήθηκε το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε λόγω κακοκαιρίας
04.12.25 , 19:49 Απογοητευτικό το φετινό ταμείο της Black Friday
04.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Στέφανος έφτασε κοντά στη λύση του γρίφου - Εσύ;
04.12.25 , 19:32 Επίδομα βιβλιοθήκης: Ποιοι δικαιούχοι εισπράττουν μέχρι 200 ευρώ
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Ραγίζει καρδιές ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε»
Ιστορική συμφωνία στο Cash or Trash για τα αντικείμενα της Ολυμπιακής!
Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού
Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
Μάνδρα: Ποτάμι λάσπης και ανησυχία για νέες καταστροφικές πλημύρες
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”»
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 04/12/2025 στο Star, ο Στέφανος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Ο Γιάννης έλυσε στο παρά-ένα τον γρίφο - Εσύ;

Τροχός της Τύχης: Ο Στέφανος έφτασε κοντά στη λύση του γρίφου - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Κοινό Συνθετικό» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Ν κι έξτρα σύμφωνο το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τροχός της Τύχης: Ο Στέφανος έφτασε κοντά στη λύση του γρίφου - Εσύ;

Ο Στέφανος έφτασε πολύ κοντά στην πηγή, αλλά, δυστυχώς, δεν κατάφερε να πιει νερό.

Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα δεν ήταν αρκετά για τη λύση

Εσύ θα λύσεις τον γρίφο με το κοινό συνθετικό;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top