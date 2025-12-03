Τροχός της Τύχης: Ο Γιάννης έλυσε στο παρά-ένα τον γρίφο - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 03/12/2025 στο Star, ο Γιάννης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα δεν ήταν αρκετά για τη λύση

Τροχός της Τύχης: Ο Γιάννης έλυσε στο παρά-ένα τον γρίφο - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Κ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Ο Γιάννης έλυσε στο παρά-ένα τον γρίφο - Εσύ;

Εκμεταλλευόμενος τα γράμματα που βγήκαν στον πίνακα, ο Γιάννης έλυσε τον γρίφο στο παρά-ένα.

Τροχός της Τύχης: Η ταχύτατη Γωγώ χρειάστηκε 1″ για να λύσει τον γρίφο

Μη χάνεις χρόνο - δοκίμασε κι εσύ τις ικανότητές σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
