Τροχός της Τύχης: Ο Γιάννης έλυσε στο παρά-ένα τον γρίφο - Εσύ;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 03/12/2025 στο Star, ο Γιάννης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Κ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Εκμεταλλευόμενος τα γράμματα που βγήκαν στον πίνακα, ο Γιάννης έλυσε τον γρίφο στο παρά-ένα.

