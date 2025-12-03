Υπέρ της Μογκερίνι η Εύα Καϊλή!

«Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για τους πολιτικούς» υποστήριξε

03.12.25 , 19:14 Υπέρ της Μογκερίνι η Εύα Καϊλή!
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Κοσμος
Πηγή: φωτογραφία Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω AP Images
Εύα Καϊλή
Σε δηλώσεις της για τις κατηγορίες κατά της Μογκερίνι στη La Stampa,  τις οποίες αναδημοσίευσε το Politico, η Eύα Καϊλή υποστήριξε ότι το Βέλγιο «δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικά πρόσωπα, ιδίως για Ιταλούς»   διατυπώνοντας αιχμές για τις  βελγικές εισαγγελικές αρχές.

Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φ. Μογκερίνι για απάτη

Σχετικά με την έρευνα για ενδεχόμενη χειραγώγηση δημόσιου διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) υπέρ του Κολλεγίου της Ευρώπης, όπου σήμερα πρύτανης είναι η Μογκερίνι, η Καϊλή δήλωσε ότι ήταν «σοκαρισμένη αλλά όχι έκπληκτη» από τα όσα αποκαλύφθηκαν.

Η έρευνα αφορά εάν η ανάθεση της φιλοξενίας της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ε.Ε. έγινε με αδιαφανείς όρους υπέρ του εκπαιδευτικού ιδρύματος της Μπριζ. Η  Μογκερίνι και ο πρώην γενικός γραμματέας της EEAS, Στέφανο Σανίνο, κρατήθηκαν για ανάκριση από τις βελγικές αρχές και αφέθηκαν ελεύθεροι την Τετάρτη το πρωί.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές πάντως  η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Καϊλή: «Στόχος η Ιταλία – επανάληψη του Qatargate»

Η Καϊλή υποστήριξε ότι η υπόθεση είναι  μέρος μιας ευρύτερης «επιχείρησης που στοχεύει την Ιταλία» και ότι είναι  πρακτικές που «καταστρέφουν πολιτικές καριέρες πολύ πριν αποδειχθούν τα γεγονότα». Ισχυρίσθηκε ακόμη ότι  ο τρόπος που ενεργούν οι βελγικές αρχές «θέτει σε κίνδυνο το κράτος δικαίου».

Εύα Καϊλή: «Με απειλούσαν λέγοντας πως θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια»


Συνέδεσε επίσης την υπόθεση Μογκερίνι με το Qatargate, λέγοντας ότι αποτελεί «συνέχεια» των πρακτικών που – κατά την άποψή της – εφαρμόστηκαν και στη δική της περίπτωση.

Βελγικές αρχές για Qatar Gate: Κανονικά έγιναν οι έρευνες και για την Καϊλή

Όπως ανέφερε σχεδόν τρία χρόνια μετά τη σύλληψή της, δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες εις βάρος της και ότι μεγάλο μέρος των αποδεικτικών στοιχείων «παραμένουν περιστασιακά ή ατεκμηρίωτα».
 

ΕΥΑ ΚΑΪΛΗ
 |
ΜΟΓΚΕΡΙΝΙ
 |
QATAR GATE
