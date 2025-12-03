Υπέρ της Μογκερίνι η Εύα Καϊλή!

Σε δηλώσεις της για τις κατηγορίες κατά της Μογκερίνι στη La Stampa, τις οποίες αναδημοσίευσε το Politico, η Eύα Καϊλή υποστήριξε ότι το Βέλγιο «δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικά πρόσωπα, ιδίως για Ιταλούς» διατυπώνοντας αιχμές για τις βελγικές εισαγγελικές αρχές.

Σχετικά με την έρευνα για ενδεχόμενη χειραγώγηση δημόσιου διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) υπέρ του Κολλεγίου της Ευρώπης, όπου σήμερα πρύτανης είναι η Μογκερίνι, η Καϊλή δήλωσε ότι ήταν «σοκαρισμένη αλλά όχι έκπληκτη» από τα όσα αποκαλύφθηκαν.

Η έρευνα αφορά εάν η ανάθεση της φιλοξενίας της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ε.Ε. έγινε με αδιαφανείς όρους υπέρ του εκπαιδευτικού ιδρύματος της Μπριζ. Η Μογκερίνι και ο πρώην γενικός γραμματέας της EEAS, Στέφανο Σανίνο, κρατήθηκαν για ανάκριση από τις βελγικές αρχές και αφέθηκαν ελεύθεροι την Τετάρτη το πρωί.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές πάντως η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Καϊλή: «Στόχος η Ιταλία – επανάληψη του Qatargate»

Η Καϊλή υποστήριξε ότι η υπόθεση είναι μέρος μιας ευρύτερης «επιχείρησης που στοχεύει την Ιταλία» και ότι είναι πρακτικές που «καταστρέφουν πολιτικές καριέρες πολύ πριν αποδειχθούν τα γεγονότα». Ισχυρίσθηκε ακόμη ότι ο τρόπος που ενεργούν οι βελγικές αρχές «θέτει σε κίνδυνο το κράτος δικαίου».



Συνέδεσε επίσης την υπόθεση Μογκερίνι με το Qatargate, λέγοντας ότι αποτελεί «συνέχεια» των πρακτικών που – κατά την άποψή της – εφαρμόστηκαν και στη δική της περίπτωση.

Όπως ανέφερε σχεδόν τρία χρόνια μετά τη σύλληψή της, δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες εις βάρος της και ότι μεγάλο μέρος των αποδεικτικών στοιχείων «παραμένουν περιστασιακά ή ατεκμηρίωτα».

